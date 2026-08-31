Su cuerpo dejó de responder. El serbio presentó problemas estomacales, vomitó durante el encuentro y posteriormente sufrió calambres y molestias en la espalda y el hombro. Recibió atención médica, tomó medicamentos y llegó al quinto set visiblemente limitado. A eso se sumaron 70 errores no forzados, una cifra difícil de superar incluso para alguien acostumbrado a encontrar soluciones en los partidos más complicados.

Mariano Navone consiguió ante Djokovic una de las victorias más importantes de su carrera. (Fotografía: Julian Finney/Getty Images)

Navone, por su parte, hizo exactamente lo que necesitaba: mantenerse en el partido. El argentino de 25 años, que creció admirando a Djokovic, no se intimidó por jugar frente a uno de los mejores tenistas de la historia en el Arthur Ashe Stadium y terminó consiguiendo una victoria que él mismo describió como un sueño.

El problema de Djokovic parece ir más allá de una mala noche

Lo preocupante es que lo sucedido en Nueva York no parece ser un episodio aislado. Después del encuentro, Djokovic reconoció que los problemas físicos y los vómitos han estado presentes prácticamente durante toda la temporada y explicó que, cuando comienzan, su cuerpo termina sufriendo calambres y dolores en distintas zonas.

La derrota también prolonga un momento complicado para el serbio. Antes de llegar al US Open había caído en su debut en Cincinnati, su primer partido desde que perdió ante Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon. Nueva York debía ser la oportunidad para cambiar la historia y, todos los vimos, terminó haciendo exactamente lo contrario.

A los 39 años, los problemas físicos vuelven a poner el futuro de Djokovic bajo la lupa. (Fotografía: Julian Finney/Getty Images)

No podemos tampoco ignorar que quizá estamos frente al principio del fin de la carrera del serbio. Djokovic tiene 39 años, 24 títulos de Grand Slam y prácticamente todos los récords que alguna vez persiguió. Durante años, cada derrota importante parecía simplemente el punto de partida para otra remontada. Esta vez, incluso él dejó abierta una pregunta distinta al reconocer que intenta entender qué está sucediendo con su cuerpo y hasta dónde puede continuar de esta manera.

Todavía es demasiado pronto para hablar de despedidas, pero la imagen que dejó el US Open 2026 inevitablemente abre la conversación. Djokovic llegó a Nueva York persiguiendo el título 25 de Grand Slam y salió en la primera noche, derrotado no solo por un inspirado Mariano Navone, sino también por un cuerpo que, esta vez, no le permitió hacer lo que tantas veces parecía inevitable: encontrar la manera de ganar.