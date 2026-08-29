La Champions League 2026/27 ya tiene calendario y viene cargada de cruces entre gigantes. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG, Bayern y Manchester City protagonizarán algunos de los más esperados.
Barça vs. City, Real Madrid vs. Inter y los partidazos que nos esperan en la Champions League
La espera terminó. Ya conocemos el calendario de la Champions League 2026/27 y, aunque todavía falta para llegar a las rondas de eliminación directa, la fase liga tiene suficientes partidazos para mantenernos pegados a la pantalla desde septiembre.
Del Real Madrid al Barcelona, pasando por Liverpool, PSG, Bayern Munich, Arsenal y Manchester City, prácticamente todas las jornadas tienen al menos un encuentro que vale la pena marcar desde ahora en el calendario.
La Champions comenzará con todo
No tendremos que esperar demasiado para el primer gran partido. El 8 de septiembre, Real Madrid recibirá al Inter en el Santiago Bernabéu, un duelo entre dos gigantes europeos que perfectamente podría pertenecer a una fase de eliminación directa.
Un día después tendremos Liverpool vs. Atlético de Madrid en Anfield, mientras que el Barcelona comenzará su camino recibiendo al Feyenoord. Para la segunda jornada, el Manchester City vs. PSG, programado para el 14 de octubre, será uno de los encuentros que más nos llaman la atención.
Y si hablamos de jornadas que no pensamos perdernos, hay que mirar al 20 y 21 de octubre. Primero tendremos PSG vs. Barcelona y, apenas 24 horas después, Bayern Munich vs. Arsenal, dos enfrentamientos entre clubes que llegan a esta edición con aspiraciones de pelear por el título.
Diciembre tiene dos partidos imperdibles
Noviembre tampoco se queda atrás. El Atlético de Madrid recibirá al Bayern Munich el día 3, mientras que esa misma jornada tendremos Barcelona vs. Aston Villa, Villarreal vs. PSG y Manchester United vs. Roma.
Pero diciembre posiblemente tenga dos de los partidos más atractivos de toda la fase liga. El 8 de diciembre, Barcelona recibirá al Manchester City, un choque que promete por la calidad de ambas plantillas y el estilo de juego de los dos clubes.
Y solo un día después llegará Arsenal vs. Real Madrid. Españoles e ingleses volverán a encontrarse en Europa en un partido que, por nombres y nivel, podría aparecer perfectamente mucho más adelante en la competición.
Todavía habrá emociones en enero
Después de la pausa de invierno, la Champions regresará con otros dos encuentros para marcar. El 19 de enero tendremos Inter vs. Liverpool y, un día después, Manchester United recibirá al Bayern Munich, dos clubes con mucha historia en Europa.
Finalmente, la fase liga llegará a su fin el 27 de enero, cuando los 18 partidos de la última jornada se disputen simultáneamente. Entre ellos estarán Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid, Manchester City vs. Sporting, Villarreal vs. Manchester United y Barcelona vs. Como.
Después será momento de hacer cuentas. Los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 tendrán que disputar los playoffs.
Todavía falta para conocer quién levantará la Champions League 2026/27, pero algo nos queda claro después de ver el calendario: este año no tendremos que esperar a las eliminatorias para disfrutar de noches que parecen dignas de una final.