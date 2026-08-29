La espera terminó. Ya conocemos el calendario de la Champions League 2026/27 y, aunque todavía falta para llegar a las rondas de eliminación directa, la fase liga tiene suficientes partidazos para mantenernos pegados a la pantalla desde septiembre.

Del Real Madrid al Barcelona, pasando por Liverpool, PSG, Bayern Munich, Arsenal y Manchester City, prácticamente todas las jornadas tienen al menos un encuentro que vale la pena marcar desde ahora en el calendario.

La Champions comenzará con todo

Barcelona vs. Manchester City apunta a ser uno de los partidos más atractivos de la fase liga (Fotografía: Mike Hewitt/Getty Images)

No tendremos que esperar demasiado para el primer gran partido. El 8 de septiembre, Real Madrid recibirá al Inter en el Santiago Bernabéu, un duelo entre dos gigantes europeos que perfectamente podría pertenecer a una fase de eliminación directa.

Un día después tendremos Liverpool vs. Atlético de Madrid en Anfield, mientras que el Barcelona comenzará su camino recibiendo al Feyenoord. Para la segunda jornada, el Manchester City vs. PSG, programado para el 14 de octubre, será uno de los encuentros que más nos llaman la atención.