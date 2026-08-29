Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Con y sin Julián Álvarez, el Atlético vence al Sevilla y se coloca líder de LaLiga

Mientras el futuro de Julián Álvarez mantiene en tensión al Atlético, el equipo de Simeone respondió en la cancha con un contundente 3-1 ante el Sevilla.
sáb 29 agosto 2026 06:27 PM
Añadir LifeandStyle en Google
atletico madrid vence a sevilla.png
El Atlético de Madrid venció 3-1 al Sevilla y alcanzó provisionalmente el liderato de LaLiga. (Fotografía: JORGE GUERRERO / AFP)

El Atlético de Madrid vive dos partidos al mismo tiempo. Uno se juega fuera de la cancha y tiene a Julián Álvarez como protagonista; el otro, sobre el césped, donde los rojiblancos parecen decididos a que la incertidumbre alrededor del argentino no afecte su inicio de temporada.

Publicidad

Este sábado, el equipo de Diego Simeone dejó por un momento a un lado el ruido y venció 3-1 al Sevilla como visitante. El resultado lleva al Atlético hasta los siete puntos y, por ahora, a lo más alto de LaLiga, empatado con el Alavés, pero con mejor diferencia de goles.

El Atlético responde sin Julián Álvarez

atletico madrid vence a sevilla sin julian alvarez .png
Julián Álvarez no viajó a Sevilla por decisión de Diego Simeone. (Fotografía: JORGE GUERRERO / AFP)

La ausencia de la Araña no frenó a un Atlético que necesitó apenas cuatro minutos para ponerse por delante. Álex Baena abrió el marcador tras una asistencia de Lee Kang-in y, al 26', Ademola Lookman amplió la ventaja.

Baena volvió a aparecer apenas siete minutos después para firmar el 3-0 y su doblete. Con tres goles en lo que va del campeonato, el español se mete además en la pelea por el liderato de goleo. El Sevilla reaccionó hasta el minuto 67 con Miguel Sierra, aunque el tanto solo sirvió para maquillar el 3-1.

Julián Álvarez sigue siendo el tema pendiente

Publicidad

La victoria da un respiro al Atlético, pero no termina con el tema que ha marcado los últimos días. Julián Álvarez se perdió tres entrenamientos durante la semana por “indisposición” y, aunque volvió a la actividad el viernes, Simeone decidió que no viajara a Sevilla.

atletico madrid vence a sevilla lider laliga.png
El argentino volvió a entrenar el viernes después de perderse tres sesiones por “indisposición”. (Fotografía: JORGE GUERRERO / AFP)

Su ausencia llega además después de los abucheos que recibió en el Metropolitano ante su deseo de abandonar el club. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, el futuro del argentino continúa siendo una de las grandes incógnitas del Atlético.

Por ahora, el equipo demostró que puede ganar sin él. Lo que queda por saber es si, una vez cerrado el mercado, el Atlético tendrá que acostumbrarse definitivamente a jugar sin Julián Álvarez.

Publicidad

Tags

Atlético de Madrid
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad