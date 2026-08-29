El Atlético de Madrid vive dos partidos al mismo tiempo. Uno se juega fuera de la cancha y tiene a Julián Álvarez como protagonista; el otro, sobre el césped, donde los rojiblancos parecen decididos a que la incertidumbre alrededor del argentino no afecte su inicio de temporada.
Con y sin Julián Álvarez, el Atlético vence al Sevilla y se coloca líder de LaLiga
Este sábado, el equipo de Diego Simeone dejó por un momento a un lado el ruido y venció 3-1 al Sevilla como visitante. El resultado lleva al Atlético hasta los siete puntos y, por ahora, a lo más alto de LaLiga, empatado con el Alavés, pero con mejor diferencia de goles.
El Atlético responde sin Julián Álvarez
La ausencia de la Araña no frenó a un Atlético que necesitó apenas cuatro minutos para ponerse por delante. Álex Baena abrió el marcador tras una asistencia de Lee Kang-in y, al 26', Ademola Lookman amplió la ventaja.
Baena volvió a aparecer apenas siete minutos después para firmar el 3-0 y su doblete. Con tres goles en lo que va del campeonato, el español se mete además en la pelea por el liderato de goleo. El Sevilla reaccionó hasta el minuto 67 con Miguel Sierra, aunque el tanto solo sirvió para maquillar el 3-1.
Julián Álvarez sigue siendo el tema pendiente
La victoria da un respiro al Atlético, pero no termina con el tema que ha marcado los últimos días. Julián Álvarez se perdió tres entrenamientos durante la semana por “indisposición” y, aunque volvió a la actividad el viernes, Simeone decidió que no viajara a Sevilla.
Su ausencia llega además después de los abucheos que recibió en el Metropolitano ante su deseo de abandonar el club. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, el futuro del argentino continúa siendo una de las grandes incógnitas del Atlético.
Por ahora, el equipo demostró que puede ganar sin él. Lo que queda por saber es si, una vez cerrado el mercado, el Atlético tendrá que acostumbrarse definitivamente a jugar sin Julián Álvarez.