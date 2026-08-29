Este sábado, el equipo de Diego Simeone dejó por un momento a un lado el ruido y venció 3-1 al Sevilla como visitante. El resultado lleva al Atlético hasta los siete puntos y, por ahora, a lo más alto de LaLiga, empatado con el Alavés, pero con mejor diferencia de goles.

El Atlético responde sin Julián Álvarez

Julián Álvarez no viajó a Sevilla por decisión de Diego Simeone. (Fotografía: JORGE GUERRERO / AFP)

La ausencia de la Araña no frenó a un Atlético que necesitó apenas cuatro minutos para ponerse por delante. Álex Baena abrió el marcador tras una asistencia de Lee Kang-in y, al 26', Ademola Lookman amplió la ventaja.

Baena volvió a aparecer apenas siete minutos después para firmar el 3-0 y su doblete. Con tres goles en lo que va del campeonato, el español se mete además en la pelea por el liderato de goleo. El Sevilla reaccionó hasta el minuto 67 con Miguel Sierra, aunque el tanto solo sirvió para maquillar el 3-1.

Julián Álvarez sigue siendo el tema pendiente