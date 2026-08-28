Es un hecho: el Atlético de Madrid no parece dispuesto a ceder ante la presión de Álvarez ni tampoco ante el interés del Barcelona, que busca sumarlo a sus filas. Ante todo esto, el club ha sido bastante claro: si el argentino quiere irse, tendrá que hacer frente a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Y aunque el Barcelona está tras él, tampoco ha puesto sobre la mesa una cantidad que convenza al Atlético de aceptar su traspaso. Por lo tanto, Julián Álvarez se encuentra en una especie de limbo.

La situación de Julián Álvarez se complica

El argentino presentó un informe médico que señala un cuadro depresivo. (Fotografía: Angel Martinez/Getty Images)

La tensión, por supuesto, continúa aumentando. En los últimos días, un consejero delegado del Atlético admitió que Julián Álvarez se encuentra “realmente mal” ante la negativa del club de facilitar su salida. Asimismo, el jugador presentó un informe médico en el que se señala un cuadro depresivo.

La noticia sacudió a LaLiga, especialmente en un momento tan crucial como este, cuando el mercado de fichajes está en su recta final y el futuro del atacante continúa, en buena medida, en manos del club.