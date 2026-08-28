Días atrás te contamos sobre la situación entre el Atlético de Madrid, la afición y Julián Álvarez. Hoy el conflicto sigue escalando, pues ante la negativa del club de dejarlo ir, el jugador argentino lleva varios días sin entrenar tras presentar un diagnóstico de depresión.
Julián Álvarez presenta depresión mientras su futuro con el Atlético se complica
Días atrás te contamos sobre la situación entre el Atlético de Madrid, la afición y Julián Álvarez. Hoy el conflicto sigue escalando, pues ante la negativa del club de dejarlo ir, el jugador argentino lleva varios días sin entrenar tras presentar un diagnóstico de depresión.
Es un hecho: el Atlético de Madrid no parece dispuesto a ceder ante la presión de Álvarez ni tampoco ante el interés del Barcelona, que busca sumarlo a sus filas. Ante todo esto, el club ha sido bastante claro: si el argentino quiere irse, tendrá que hacer frente a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
Y aunque el Barcelona está tras él, tampoco ha puesto sobre la mesa una cantidad que convenza al Atlético de aceptar su traspaso. Por lo tanto, Julián Álvarez se encuentra en una especie de limbo.
La situación de Julián Álvarez se complica
La tensión, por supuesto, continúa aumentando. En los últimos días, un consejero delegado del Atlético admitió que Julián Álvarez se encuentra “realmente mal” ante la negativa del club de facilitar su salida. Asimismo, el jugador presentó un informe médico en el que se señala un cuadro depresivo.
La noticia sacudió a LaLiga, especialmente en un momento tan crucial como este, cuando el mercado de fichajes está en su recta final y el futuro del atacante continúa, en buena medida, en manos del club.
Hasta ahora, el argentino lleva tres días sin presentarse a entrenar con el resto de sus compañeros, algo que, para sorpresa de nadie, ha encendido las alarmas en la directiva y el cuerpo técnico. Pero ¿será suficiente para que el Atlético acepte dejar salir al jugador?
Su futuro sigue en el aire
El diagnóstico ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones. Mientras algunos cuestionan las circunstancias en las que aparece, otros señalan que no debería ponerse en duda una situación relacionada con la salud mental del futbolista. Lo cierto es que Julián atraviesa un momento de enorme presión, marcado por la atención de los medios, la incertidumbre sobre su futuro y la hostilidad de un sector de la afición.
Lo que no se puede negar es que muchos tienen los ojos puestos sobre esta situación, pues cualquier movimiento podría cambiar el futuro de Julián Álvarez. ¿Pagar los 500 millones de euros de su cláusula para marcharse o mantenerse en el Atlético sabiendo que su contrato está vigente hasta 2030? El tiempo corre y, con el cierre del mercado cada vez más cerca, todo puede cambiar en los próximos cuatro días.