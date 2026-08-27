La UEFA prepara denuncia penal contra Gianni Infantino por "gestión desleal"

Diseñado en secreto antes de ser revelado y después desechado durante este verano, el proyecto "infligió un prejuicio directo y concreto a la reputación de la FIFA", argumentó la instancia europea en una solicitud preliminar ante la justicia de Florida para obtener la comunicación de los documentos.

En ese texto de 60 páginas obtenido por la agencia AFP, la UEFA precisa que se trata de una acción destinada a "un proceso en el extranjero", que se llevará luego ante la justicia suiza, una vez que las filiales creadas por la FIFA en Estados Unidos para el Mundial 2026 hayan comunicado los detalles del proyecto.

De acuerdo con una fuente cercana al asunto y compartida por AFP, la UEFA prepara esa denuncia por "gestión desleal", para intentar demostrar que Infantino dañó de manera intencionada los intereses de la FIFA.

El tipo de infracción podría ser incluso cinco años de prisión.

La instancia europea aborda en su denuncia el proyecto del dirigente de gestionar los ingresos del Mundial mediante una empresa abierta a inversores privados, una idea presentada por la FIFA a finales de julio como una vía de "liberar el potencial comercial" de su competición reina.