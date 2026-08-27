Mientras que uno siguen extrañando en Mundial, otros ya están en la siguiente competencia. Ha llegado el momento, la Champions League 2026-27 ya toma forma y los 36 equipos clasificados están conociendo en este momento a sus ocho rivales para la fase de liga, en un sorteo que puede marcar desde ahora el camino hacia la final en Madrid.
Sorteo de la Champions League 2026-27: así se define el camino de los grandes de Europa
Cada vez falta menos para volver a escuchar el himno de la Champions League y este jueves 27 de agosto se está definiendo buena parte de lo que veremos durante los próximos meses. El Grimaldi Forum de Mónaco recibe el sorteo de la fase de liga, ahí clubes como el Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal e Inter descubren a los ocho equipos que tendrán que enfrentar.
Y si todavía estás esperando ver las tradicionales bolitas definir un grupo de cuatro equipos, hay que recordar algo importante, eso ya quedó atrás. Por tercer año consecutivo, la Champions se disputa con una fase de liga de 36 clubes, un formato que hace que el sorteo sea un poco más complicado de seguir, pero también abre la puerta a varios enfrentamientos entre gigantes desde el comienzo del torneo.
¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League?
Los 36 equipos están repartidos en cuatro bombos de nueve clubes de acuerdo con su coeficiente UEFA, con el campeón vigente ocupando el primer puesto del Bombo 1. Pero pertenecer al primer bombo ya no significa evitar automáticamente a los otros grandes.
Puede sonar confuso (yo tampoco lo entendí a la primera) pero aquí va la explicación sencilla: cada equipo debe enfrentarse a dos clubes de cada uno de los cuatro bombos, incluido el suyo. De esos ocho partidos, cuatro se disputarán como local y cuatro como visitante.
Eso significa, por ejemplo, que el Barcelona, ubicado en el Bombo 1, puede cruzarse desde esta primera fase con algunos de los nombres más fuertes del torneo. En ese mismo grupo aparecen PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal y Atlético de Madrid.
El sorteo, además, combina la ceremonia tradicional con un sistema digital encargado de determinar los rivales y definir cuáles encuentros serán en casa y cuáles fuera. Hay ciertas restricciones: en principio, un club no puede enfrentarse a otro de su misma federación y tampoco puede tener más de dos rivales pertenecientes a una misma asociación.
Los cuatro bombos de la Champions League 2026-27
El Bombo 1 reúne a PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
En el Bombo 2 aparecen Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis y PSV.
El Bombo 3 está integrado por Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
Finalmente, el Bombo 4 incluye a Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah.
La mezcla deja claro por qué estar en el primer bombo ya no garantiza precisamente un camino sencillo. Los grandes pueden enfrentarse entre ellos desde septiembre, mientras que clubes menos habituales en la competición tendrán la oportunidad de medirse ante algunos de los equipos más importantes de Europa.
¿Qué pasa después del sorteo?
Conocer a los ocho rivales es apenas la primera parte. El sorteo determina los enfrentamientos y quién juega como local o visitante, pero el calendario completo, con fechas y horarios de cada partido, será anunciado posteriormente por la UEFA y deberá estar disponible a más tardar el sábado 29 de agosto.
La fase de liga arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. En total habrá ocho jornadas y cada club disputará ocho encuentros.
Después llegará el momento de hacer cuentas. Los equipos que terminen entre los ocho primeros lugares de la tabla general avanzarán directamente a los octavos de final. Aquellos ubicados entre las posiciones 9 y 24 tendrán que disputar un playoff para mantenerse con vida, mientras que quienes terminen del lugar 25 hacia abajo quedarán eliminados de las competiciones europeas.
Así que el sorteo de este jueves es mucho más que conocer los próximos partidos. Para Barcelona y el resto de los candidatos al título, una combinación más o menos favorable puede convertirse en la diferencia entre avanzar directamente a octavos o tener que jugar una eliminatoria adicional.
El camino terminará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid, sede de la gran final. Pero antes de pensar en levantar la Orejona, hay ocho partidos y una tabla de 36 equipos que superar. ¿Listo para la Champions?