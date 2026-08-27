Puede sonar confuso (yo tampoco lo entendí a la primera) pero aquí va la explicación sencilla: cada equipo debe enfrentarse a dos clubes de cada uno de los cuatro bombos, incluido el suyo. De esos ocho partidos, cuatro se disputarán como local y cuatro como visitante.

Eso significa, por ejemplo, que el Barcelona, ubicado en el Bombo 1, puede cruzarse desde esta primera fase con algunos de los nombres más fuertes del torneo. En ese mismo grupo aparecen PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal y Atlético de Madrid.

El sorteo, además, combina la ceremonia tradicional con un sistema digital encargado de determinar los rivales y definir cuáles encuentros serán en casa y cuáles fuera. Hay ciertas restricciones: en principio, un club no puede enfrentarse a otro de su misma federación y tampoco puede tener más de dos rivales pertenecientes a una misma asociación.

Los cuatro bombos de la Champions League 2026-27

El Bombo 1 reúne a PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

En el Bombo 2 aparecen Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis y PSV.

El Bombo 3 está integrado por Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Finalmente, el Bombo 4 incluye a Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah.

La mezcla deja claro por qué estar en el primer bombo ya no garantiza precisamente un camino sencillo. Los grandes pueden enfrentarse entre ellos desde septiembre, mientras que clubes menos habituales en la competición tendrán la oportunidad de medirse ante algunos de los equipos más importantes de Europa.

¿Qué pasa después del sorteo?

Conocer a los ocho rivales es apenas la primera parte. El sorteo determina los enfrentamientos y quién juega como local o visitante, pero el calendario completo, con fechas y horarios de cada partido, será anunciado posteriormente por la UEFA y deberá estar disponible a más tardar el sábado 29 de agosto.

La fase de liga arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. En total habrá ocho jornadas y cada club disputará ocho encuentros.

Después llegará el momento de hacer cuentas. Los equipos que terminen entre los ocho primeros lugares de la tabla general avanzarán directamente a los octavos de final. Aquellos ubicados entre las posiciones 9 y 24 tendrán que disputar un playoff para mantenerse con vida, mientras que quienes terminen del lugar 25 hacia abajo quedarán eliminados de las competiciones europeas.

Así que el sorteo de este jueves es mucho más que conocer los próximos partidos. Para Barcelona y el resto de los candidatos al título, una combinación más o menos favorable puede convertirse en la diferencia entre avanzar directamente a octavos o tener que jugar una eliminatoria adicional.

El camino terminará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid, sede de la gran final. Pero antes de pensar en levantar la Orejona, hay ocho partidos y una tabla de 36 equipos que superar. ¿Listo para la Champions?