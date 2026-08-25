Sabalenka y Djokovic pierden en su debut de dobles mixto del Us Open

El serbio cayó ante el británico Henry Patten y la bielorrusa ante la checa Katerina Siniakova, quienes son números uno del mundo en dobles, por 1-4, 4-2 y 10-2 en el súper tie-break.

Más tarde, los vencedores se enfrentarán en cuartos de final contra el francés Gaël Monfils y la ucraniana Elina Svitolina -pareja en la vida real-. Ambos firmaron su pase tras derrotar a la dupla formada por la filipina Alexandra Eala y el canadiense Felix Auger-Aliassime por 4-1 y 4-1.

Para realzar el interés en los encuentros de dobles mixto, por segundo año consecutivo los organizadores del torneo han invitado especialmente a estrellas del cuadro individual. También proponen ahora sets a cuatro juegos en lugar de seis, con un super tie-break a 10 puntos en caso de empate a un set.

Djokovic y Sabalenka, amigos fuera de los courts, ganaron el primer set 4-1, antes de despedirse de la cancha y perder el segundo 4-2 y luego el super tie-break 10-2.

En el caso de los torneos individuales y de dobles, tanto masculinos como femeninos del US Open, último Grand Slam del año, dan inicio este domingo 30 de agosto.