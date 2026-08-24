Mientras Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala se enfrentan a sanciones por parte de la FIFA, que incluyen suspensiones y multas, Julián Álvarez, a diferencia del resto, está atravesando un momento complicado en su regreso a las canchas.

La afición del Atlético de Madrid estalla contra Julián Álvarez

Este fin de semana, el argentino que forma parte del Atlético de Madrid hizo su primera aparición con el club después de expresar su deseo de marcharse, esto en medio del presunto interés de otros clubes europeos, como el Barcelona y el Arsenal.

Álvarez fue recibido en el estadio en medio de insultos, caras largas y comentarios que dejaron bastante clara la postura de la afición respecto a que el delantero argentino se presentara a un partido cuando, presuntamente, ya no tendría interés en permanecer en el club.

Fue durante la Copa Mundial que Álvarez reveló su interés por unirse a uno de los rivales acérrimos del Atlético: el Barcelona. La situación escaló lo suficiente para que, a principios del verano y ante el interés del conjunto azulgrana, el Atlético acusara al club catalán de orquestar una campaña de desprestigio en contra del delantero.