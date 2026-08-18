F1: Alex Albon renueva con Williams y permanecerá al menos un año más en el equipo

El piloto de 30 años, nacido en Londres de madre tailandesa y padre británico, pilota para Williams desde 2022 tras haber pasado por Toro Rosso y Red Bull a lo largo de siete temporadas, logrando dos podios en 2020.

"Nuestra historia todavía no ha terminado, me concentro ahora completamente en todo lo que hay que hacer para remontar en la parrilla", prometió Albon, 16º de los 22 pilotos en el campeonato de pilotos, citado en el comunicado.

Para su director James Vowles, "Alex ha guiado desde el primer día el proyecto de transformación y queda mucho trabajo que estamos determinados a completar con uno de los mejores pilotos de la parrilla".

En febrero, Albon dijo en entrevista con la agencia AFP que lamentaba comenzar la temporada 2026 “con retraso” respecto a las grandes escuderías: Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari.

¿Y Williams podría ser campeón próximamente? Vowles juzgó de irrealista la idea de que el equipo sea campeón del mundo en 2027, aún con una marca de nueve títulos entre 1980 y 1997.

Con información de AFP