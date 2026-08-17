GP de Países Bajos: todo sobre la próxima cita de la Fórmula 1 tras el summer break

La cita de la siguiente carrera será en el Circuito de Zandvoort, en el país donde nació Max Verstappen. Para refrescarte la memoria, la última cita previo al summer break fue en Hungría, donde el británico Lando Norris ganó la carrera y el podio lo completó Max y Antonelli, respectivamente.

Para esta cita se correrán 72 vueltas en una longitud de 4.259 km. El tiempo de vuelta más rápido lo marcó en 2021 el británico Lewis Hamilton con 1:11.097.

Horarios del GP de Países Bajos 2026

Práctica 1: viernes 21 de agosto a las 04:30 am, hora centro de México.

Clasificación de carrera sprint: viernes 21 de agosto a las 08:30 am, hora centro de México.

Carrera sprint: sábado 22 de agosto a las 04:00 am, hora centro de México.

Clasificación: sábado 22 de agosto a las 08:00 am, hora centro de México.

Carrera: domingo 23 de agosto a las 07:00 am, hora centro de México.

Dónde ver la carrera

Podrás ver la carrera y todos los detalles de este fin de semana a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y en la aplicación oficial de la máxima categoría F1 TV Pro.