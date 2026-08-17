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GP de Países Bajos: todo sobre la próxima cita de la Fórmula 1 tras el summer break

La máxima categoría del automovilismo regresa a las pistas, ahora en el Circuito de Zandvoort. Acá todos los detalles para que no te pierdas la cita.
lun 17 agosto 2026 05:55 AM
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GP de Países Bajos: a qué hora y dónde ver en vivo la siguiente carrera de Fórmula 1
¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la próxima cita de la Fórmula 1? Acá los detalles. (Sona Maleterova/Getty Images)

Luego de casi un mes de descanso, la Fórmula 1 regresa a las pistas para continuar con la temporada 2026. En esta segunda parte, los pilotos tendrán que demostrar de qué están hechos en el GP de Países Bajos y llegar a lo más alto del podio.

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La cita de la siguiente carrera será en el Circuito de Zandvoort, en el país donde nació Max Verstappen. Para refrescarte la memoria, la última cita previo al summer break fue en Hungría, donde el británico Lando Norris ganó la carrera y el podio lo completó Max y Antonelli, respectivamente.

Para esta cita se correrán 72 vueltas en una longitud de 4.259 km. El tiempo de vuelta más rápido lo marcó en 2021 el británico Lewis Hamilton con 1:11.097.

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Horarios del GP de Países Bajos 2026

Práctica 1: viernes 21 de agosto a las 04:30 am, hora centro de México.
Clasificación de carrera sprint: viernes 21 de agosto a las 08:30 am, hora centro de México.
Carrera sprint: sábado 22 de agosto a las 04:00 am, hora centro de México.
Clasificación: sábado 22 de agosto a las 08:00 am, hora centro de México.
Carrera: domingo 23 de agosto a las 07:00 am, hora centro de México.

Dónde ver la carrera

Podrás ver la carrera y todos los detalles de este fin de semana a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y en la aplicación oficial de la máxima categoría F1 TV Pro.

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Cómo va el Campeonato 2026 de la Fórmula 1

Primeras posiciones del Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes): 219 puntos.
Lewis Hamilton (Ferrari): 169 puntos.
George Russell: 160 puntos.
Charles Leclerc: 138 puntos.
Lando Norris: 128 puntos.

Primeros lugares del Campeonato de Constructores

Mercedes: 379 puntos
Ferrari: 307 puntos
McLaren: 220 puntos
Red Bull: 177 puntos
Racing Bulls: 66 puntos

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