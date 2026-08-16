Erling Haaland es demasiado goleador para ser capitán del Manchester City y esta es la curiosa razón

En otras palabras, uno de los mayores argumentos de Haaland para convertirse en líder del City es, al mismo tiempo, el que podría dejarlo sin el gafete.

Y aunque la explicación tiene un tono curioso, detrás existe una idea bastante clara. Para Maresca, el capitán no será únicamente una figura de autoridad en el vestidor; también tendrá una función táctica durante los partidos y deberá mantener comunicación constante con el cuerpo técnico.

Rúben Dias toma ventaja en la carrera por el gafete

Entonces, si Haaland pierde terreno, ¿quién será el nuevo capitán? Todo apunta a Rúben Dias; el defensa portugués ya había recibido responsabilidades de liderazgo dentro del equipo y Maresca decidió darle el gafete para su primer partido oficial como entrenador del Manchester City, la Community Shield ante Arsenal, una señal bastante clara de quién lleva ventaja en la carrera.

Rodri también sería una elección lógica por su peso dentro del equipo, pero su situación es mucho menos sencilla. El mediocampista regresó recientemente a los entrenamientos después de una cirugía de espalda y, al mismo tiempo, su futuro ha estado rodeado por rumores de una posible salida rumbo al Barcelona. Maresca, por ahora, ha evitado garantizar públicamente su continuidad más allá del cierre del mercado.

Rúben Dias parte como uno de los favoritos para quedarse con el gafete del City. (Fotografía: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Eso convierte a Dias en una opción especialmente atractiva: tiene experiencia, conoce perfectamente al equipo, ocupa una posición que le permite comunicarse con prácticamente todas las líneas y, a diferencia de Haaland, no tendrá que celebrar un gol y correr inmediatamente hacia la banca para recibir instrucciones.

Una nueva era en el Manchester City

La decisión puede parecer pequeña frente a todo lo que está cambiando en Manchester, pero también dice mucho sobre cómo pretende trabajar Enzo Maresca.

El italiano está comenzando una etapa complicada: tomar el control de un equipo que vivió una década extraordinaria bajo Pep Guardiola y construir su propia versión del City. Maresca conoce bien la estructura del club, dirigió al equipo de desarrollo y posteriormente fue asistente de Guardiola, pero ahora cada decisión será completamente suya.

Elegir al nuevo capitán será una de las primeras. Por ahora, Haaland puede seguir haciendo lo que mejor sabe hacer: goles. Si termina sin el gafete, al menos podrá presumir que la razón no fue falta de liderazgo ni de peso dentro del vestidor, sino algo mucho más extraño: ser demasiado bueno marcando.