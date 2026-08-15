Ganar un partido de pretemporada normalmente sirve para generar ilusión antes del inicio de una nueva campaña, pero en Stamford Bridge hubo un momento que terminó robándose buena parte de la atención. Enzo Fernández, uno de los nombres más importantes del Chelsea en los últimos años, entró al campo y se encontró con una reacción que seguramente no esperaba.
Enzo Fernández ya no es intocable en Chelsea y la afición se lo dejó claro con abucheos
El mediocampista argentino fue abucheado por un sector de los aficionados del Chelsea cuando ingresó desde el banquillo durante el amistoso ante la Real Sociedad, encuentro que terminó con victoria 3-1 para los Blues. Aunque también recibió aplausos de otra parte de las gradas, la división fue evidente.
Más que una reacción aislada de un partido de preparación, lo ocurrido parece ser consecuencia de una relación que se ha ido desgastando en los últimos meses.
¿Por qué los aficionados del Chelsea abuchearon a Enzo Fernández?
El problema viene desde el cierre de la temporada pasada, cuando Enzo Fernández expresó su deseo de abandonar el Chelsea. La postura del argentino no cayó bien entre algunos aficionados, especialmente considerando el peso que ha adquirido dentro del equipo desde su llegada a Londres.
Por eso, cuando al minuto 62 ingresó en lugar de Reece James, una parte de Stamford Bridge decidió hacerle saber su descontento. Los abucheos se mezclaron con los aplausos de quienes todavía respaldan al mediocampista, dejando una imagen poco habitual para uno de los futbolistas más reconocibles del plantel.
Y su posible salida tampoco parece sencilla. De acuerdo con reportes citados por AFP, el Chelsea habría fijado su precio en 120 millones de libras, alrededor de 162 millones de dólares, una cifra que hasta ahora ningún club estaría dispuesto a alcanzar durante el actual mercado de fichajes.
Enzo Fernández podría quedarse en un Chelsea donde ya no todos lo quieren
Ahí está precisamente lo interesante de la situación. Enzo Fernández podría comenzar otra temporada con el Chelsea, pero ahora sabiendo que parte de la afición no ha olvidado sus intenciones de marcharse.
El argentino, de 25 años, sigue teniendo un peso importante dentro del equipo y llega después de un Mundial en el que vivió todo tipo de emociones con su selección: marcó en la remontada de Argentina ante Inglaterra en semifinales, aunque posteriormente fue expulsado en la final perdida frente a España.
Mientras el futuro de Enzo continúa generando preguntas, el Chelsea ya comienza a mostrar algunas de sus nuevas cartas. El amistoso ante la Real Sociedad también significó el debut en Stamford Bridge de Morgan Rogers, uno de los grandes fichajes del club y autor del primer gol de los Blues. Después de que Jon Aramburu empatara antes del descanso, João Pedro apareció con un doblete para cerrar el 3-1.
El resultado fue positivo, pero la imagen que dejó la tarde va mucho más allá del marcador. Si finalmente Enzo Fernández se queda en Chelsea, no solo tendrá que recuperar su lugar dentro del campo: también deberá volver a conquistar a una parte de Stamford Bridge que ya dejó bastante claro lo que piensa.