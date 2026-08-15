El mediocampista argentino fue abucheado por un sector de los aficionados del Chelsea cuando ingresó desde el banquillo durante el amistoso ante la Real Sociedad, encuentro que terminó con victoria 3-1 para los Blues. Aunque también recibió aplausos de otra parte de las gradas, la división fue evidente.

Más que una reacción aislada de un partido de preparación, lo ocurrido parece ser consecuencia de una relación que se ha ido desgastando en los últimos meses.

¿Por qué los aficionados del Chelsea abuchearon a Enzo Fernández?

El argentino ingresó al minuto 62 durante el amistoso que el Chelsea ganó 3-1 a la Real Sociedad. (Fotografía: Ryan Pierse/Getty Images)

El problema viene desde el cierre de la temporada pasada, cuando Enzo Fernández expresó su deseo de abandonar el Chelsea. La postura del argentino no cayó bien entre algunos aficionados, especialmente considerando el peso que ha adquirido dentro del equipo desde su llegada a Londres.

Por eso, cuando al minuto 62 ingresó en lugar de Reece James, una parte de Stamford Bridge decidió hacerle saber su descontento. Los abucheos se mezclaron con los aplausos de quienes todavía respaldan al mediocampista, dejando una imagen poco habitual para uno de los futbolistas más reconocibles del plantel.