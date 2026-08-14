Hay regresos que necesitan tiempo para sentirse como en casa y otros en los que basta pisar nuevamente la cancha. Raúl Jiménez pertenece al segundo grupo. El delantero mexicano volvió a disputar un partido de liga con el Wolverhampton y necesitó poco más de media hora para recordar por qué sigue teniendo un lugar especial en Molineux.
Raúl Jiménez vuelve a marcar con los Wolves y confirma que nunca se fue del todo
Jiménez entró al minuto 59 en el duelo ante Blackburn Rovers, correspondiente a la primera jornada de la Championship 2026-27, cuando los Wolves perdían 2-1. El partido parecía encaminado a una derrota hasta que, en tiempo de compensación, apareció una mano dentro del área y con ella una oportunidad que el mexicano conoce bastante bien: el punto penal.
Al 90+3, Jiménez tomó el balón, cobró con seguridad y puso el 2-2 definitivo. Fue su primer gol en esta segunda etapa con el club y el primero con la camiseta de los Wolves en 1,311 días.
Un regreso que comenzó antes del gol
La historia de la noche, sin embargo, había comenzado mucho antes de que Raúl entrara a la cancha.
Previo al encuentro, Raúl Jiménez y su esposa, Daniela Basso, prepararon un regalo para los aficionados ubicados en la South Bank de Molineux: bufandas con la frase “Sí señor”, una referencia directa al famoso cántico que los seguidores del Wolverhampton convirtieron en la banda sonora de los goles del mexicano durante su primera etapa en Inglaterra.
El detalle tenía un significado mucho más personal. Jiménez y su familia quisieron agradecer el cariño que recibieron durante todos estos años, especialmente después de la grave lesión en la cabeza que sufrió el delantero en 2020 y durante el largo proceso que lo llevó de regreso a las canchas. Daniela Basso recordó precisamente el apoyo y los mensajes que recibió la familia en aquellos meses complicados.
Horas después, esas mismas bufandas terminaron levantándose en las tribunas para celebrar un nuevo gol de Raúl.
Raúl Jiménez y una historia que todavía tiene capítulos pendientes
El mexicano regresó este verano al Wolverhampton después de su paso por Fulham y lo hizo en un escenario muy diferente al que dejó años atrás. Los Wolves ahora compiten en la Championship y tienen como principal objetivo regresar cuanto antes a la Premier League.
Para Jiménez, a sus 35 años, el reto también es distinto. Ya no llega como aquel delantero que buscaba hacerse un nombre en Inglaterra, sino como uno de los jugadores que mejor conoce al club, su estadio y, sobre todo, a su afición.
Su primer partido de liga dejó además otro dato que habla de una de sus grandes especialidades: con el cobro ante Blackburn llegó a 15 penales consecutivos convertidos en el fútbol inglés, 14 de ellos conseguidos previamente en la Premier League.
El empate no fue el inicio perfecto para un Wolverhampton que quiere pelear por el ascenso, pero sí dejó una imagen difícil de ignorar: Raúl Jiménez entrando entre aplausos, marcando en tiempo de compensación y celebrando frente a una tribuna cubierta con las bufandas que él mismo había regalado.
Quizá por eso su regreso se siente menos como una segunda etapa y más como la continuación de una historia que había quedado en pausa. En Wolverhampton volvieron a cantar “Sí señor” y, esta vez, Raúl respondió de la manera que mejor sabe: con un gol.