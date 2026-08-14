Raúl Jiménez vuelve a marcar con los Wolves y confirma que nunca se fue del todo

Jiménez entró al minuto 59 en el duelo ante Blackburn Rovers, correspondiente a la primera jornada de la Championship 2026-27, cuando los Wolves perdían 2-1. El partido parecía encaminado a una derrota hasta que, en tiempo de compensación, apareció una mano dentro del área y con ella una oportunidad que el mexicano conoce bastante bien: el punto penal.

Al 90+3, Jiménez tomó el balón, cobró con seguridad y puso el 2-2 definitivo. Fue su primer gol en esta segunda etapa con el club y el primero con la camiseta de los Wolves en 1,311 días.

Un regreso que comenzó antes del gol

El mexicano volvió a celebrar un gol con los Wolves en Molineux. (Fotografía: David Rogers/Getty Images)

La historia de la noche, sin embargo, había comenzado mucho antes de que Raúl entrara a la cancha.

Previo al encuentro, Raúl Jiménez y su esposa, Daniela Basso, prepararon un regalo para los aficionados ubicados en la South Bank de Molineux: bufandas con la frase “Sí señor”, una referencia directa al famoso cántico que los seguidores del Wolverhampton convirtieron en la banda sonora de los goles del mexicano durante su primera etapa en Inglaterra.