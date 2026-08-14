Leagues Cup 2026: Sin el Inter Miami y sin Cruz Azul, así quedaron los cuartos de final

El miércoles, el torneo perdió gran parte de su atractivo con la eliminación del Inter Miami, que cayó de local 3-2 ante el León en el estadio Nu.

Este jueves, el América no pudo cerrar con paso perfecto al perder en penales 6-5 ante el Austin FC, después de igualar 1-1 en los 90 minutos en el estadio Q2 en la ciudad de Texas.

"Por más que tuvimos control y generamos algunas situaciones, en definitiva, lo que nos faltó fue mayor claridad en los últimos veinte metros, más allá de las transiciones peligrosas de Austin", dijo el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del América.

Las Águilas se habían puesto en ventaja con un gol de Jon Gallagher (48') en propia puerta.

Pero el local igualó con anotación del albanés Myrto Uzuni (67').

En los penales, el equipo mexicano perdió al fallar su remate el colombiano Cristian Borja.