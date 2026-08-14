Jeff Bezos ficha por el Liverpool… como accionista

El multimillonario estadounidense de 62 años figura en el consorcio 1892 Holdings, que hace referencia al año de fundación del Liverpool FC y que agrupa fondos procedentes también del empresario Amit Bhatia, de la familia Mittal y de la pareja formada por Elaine y Eduardo Saverin, ese último cofundador de Facebook, según el comunicado.

El anuncio no da detalles sobre la cuantía de la operación ni sobre el nivel de participación que alcanza ese grupo dentro de la propiedad.

Sin embargo, algunos medios aseguran esa participación será de un tercio del total.

Jeff Bezos posee la cuarta fortuna mundial, estimada en 256.000 millones de dólares.

No formará en principio parte del Consejo de Administración ampliado del Liverpool FC.

"El Liverpool siempre ha sido construido pensando más allá de una temporada y tomando decisiones para el interés del club a largo plazo", declaró Mike Gordon, presidente de Fenway Sports Group (FSG).