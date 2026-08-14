Los propietarios estadounidenses del club inglés de futbol del Liverpool, Fenway Sports Group, anunciaron este viernes que vendieron una parte minoritaria de sus acciones a un grupo de inversores, entre los cuales destaca Jeff Bezos.
Jeff Bezos ficha por el Liverpool… como accionista
El multimillonario estadounidense de 62 años figura en el consorcio 1892 Holdings, que hace referencia al año de fundación del Liverpool FC y que agrupa fondos procedentes también del empresario Amit Bhatia, de la familia Mittal y de la pareja formada por Elaine y Eduardo Saverin, ese último cofundador de Facebook, según el comunicado.
El anuncio no da detalles sobre la cuantía de la operación ni sobre el nivel de participación que alcanza ese grupo dentro de la propiedad.
Sin embargo, algunos medios aseguran esa participación será de un tercio del total.
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Jeff Bezos posee la cuarta fortuna mundial, estimada en 256.000 millones de dólares.
No formará en principio parte del Consejo de Administración ampliado del Liverpool FC.
"El Liverpool siempre ha sido construido pensando más allá de una temporada y tomando decisiones para el interés del club a largo plazo", declaró Mike Gordon, presidente de Fenway Sports Group (FSG).
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Esa entidad precisó que conserva "la participación mayoritaria y el control operativo" del Liverpool.
La operación con 1892 Holdings llega en vísperas del inicio de la nueva temporada, donde el Liverpool tiene al español Andoni Iraola como nuevo entrenador, en reemplazo del neerlandés Arne Slot.
El club busca todavía reforzarse para la nueva temporada, en la que no contará ya con el egipcio Mohamed Salah, emblema de su última década y que abandonó el plantel de los Reds.