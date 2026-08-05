La espera por el regreso de la NFL está por terminar. Aunque el calendario oficial de la temporada regular es el que suele llevarse todos los reflectores, la verdadera construcción de un equipo comienza semanas antes, cuando novatos, jugadores en busca de consolidarse y veteranos que pelean por mantenerse en el roster saltan al campo durante la pretemporada 2026.
NFL 2026: la temporada empieza antes del kickoff, con la batalla por un lugar en la historia
La espera por el regreso de la NFL está por terminar. Aunque el calendario oficial de la temporada regular es el que suele llevarse todos los reflectores, la verdadera construcción de un equipo comienza semanas antes, cuando novatos, jugadores en busca de consolidarse y veteranos que pelean por mantenerse en el roster saltan al campo durante la pretemporada 2026.
Más que simples partidos de exhibición, estos encuentros funcionan como una ventana para descubrir quiénes pueden convertirse en las próximas figuras de la liga. Los entrenadores aprovechan cada jugada para definir titulares, evaluar nuevas incorporaciones y tomar decisiones que pueden cambiar el destino de una franquicia.
El camino arranca mañana: fechas clave de la pretemporada NFL
La actividad comenzará con el tradicional Pro Football Hall of Fame Game, que enfrentará a los Arizona Cardinals contra los Carolina Panthers mañana jueves 6 de agosto en Canton, Ohio. El duelo está programado para las 19:00 horas del centro de México.
Después llegará la fase principal de preparación, dividida en tres semanas:
- Semana 1: del jueves 13 al sábado 15 de agosto.
- Semana 2: del jueves 20 al domingo 23 de agosto.
- Semana 3: del jueves 27 al sábado 29 de agosto.
A diferencia de la temporada regular, donde cada resultado cuenta en la clasificación, la pretemporada tiene otro tipo de tensión: aquí cada pase, cada tackle y cada error pueden definir quién gana una oportunidad dentro del equipo. Para los jugadores jóvenes, es prácticamente una audición frente a millones de aficionados.
¿Dónde ver la pretemporada NFL 2026 en México?
Tendrás diferentes alternativas para seguir los encuentros. La opción más completa será NFL Game Pass a través de DAZN, plataforma que ofrece acceso a los partidos de la NFL para mercados internacionales, incluida la pretemporada.
Además, algunos encuentros podrán encontrarse mediante las señales y plataformas con derechos de transmisión de la NFL en México, como Fox Sports, ESPN, TUDN y otras opciones dependiendo del partido seleccionado.
Para quienes buscan seguir a una franquicia específica, la recomendación es revisar la programación oficial conforme se acerquen las fechas, ya que los horarios y cadenas pueden variar según el encuentro.
La primera pista de lo que viene
La pretemporada NFL 2026 no entregará campeones ni definirá la carrera al Super Bowl, pero sí dejará las primeras señales de lo que puede ocurrir en la nueva campaña. Es el momento donde aparecen los nombres inesperados, donde los favoritos comienzan a mostrar sus cartas y donde algunos jugadores convierten unos cuantos minutos en una oportunidad que puede durar toda una carrera.