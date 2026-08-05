Más que simples partidos de exhibición, estos encuentros funcionan como una ventana para descubrir quiénes pueden convertirse en las próximas figuras de la liga. Los entrenadores aprovechan cada jugada para definir titulares, evaluar nuevas incorporaciones y tomar decisiones que pueden cambiar el destino de una franquicia.

El camino arranca mañana: fechas clave de la pretemporada NFL

La actividad comenzará con el tradicional Pro Football Hall of Fame Game, que enfrentará a los Arizona Cardinals contra los Carolina Panthers mañana jueves 6 de agosto en Canton, Ohio. El duelo está programado para las 19:00 horas del centro de México.

Los equipos de la NFL utilizarán la pretemporada 2026 para evaluar novatos, nuevos fichajes y posibles titulares. (Fotografía: Justin Edmonds/Getty Images)

Después llegará la fase principal de preparación, dividida en tres semanas:

Semana 1: del jueves 13 al sábado 15 de agosto.

del jueves 13 al sábado 15 de agosto. Semana 2: del jueves 20 al domingo 23 de agosto.

del jueves 20 al domingo 23 de agosto. Semana 3: del jueves 27 al sábado 29 de agosto.

A diferencia de la temporada regular, donde cada resultado cuenta en la clasificación, la pretemporada tiene otro tipo de tensión: aquí cada pase, cada tackle y cada error pueden definir quién gana una oportunidad dentro del equipo. Para los jugadores jóvenes, es prácticamente una audición frente a millones de aficionados.