Alcaraz se baja del Masters 1000 de Cincinnati por una lesión: acá los detalles

Alcaraz tenía previsto regresar a la competición en este torneo de preparación para el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

Los organizadores del torneo, que se disputará entre el 8 y el 23 de agosto, indicaron en un comunicado que Alcaraz se bajó de Cincinnati debido a "una lesión en la muñeca que aún persiste".

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir lo antes posible", dijo el director del torneo, Bob Moran. "Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro".

La baja en Cincinnati genera dudas sobre la defensa del título de Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

El Masters 1000 de Cincinnati es uno de los principales torneos de preparación sobre pista dura antes del certamen neoyorquino.

El español ya se había perdido los Masters 1000 de Madrid y Roma y posteriormente Roland Garros, donde era el bicampeón vigente. Tampoco disputó Wimbledon, después de considerar junto a su equipo que lo más prudente era continuar con su recuperación.

"Todavía no estaba listo para jugar", había dicho Alcaraz tras decidir no participar en el torneo londinense.

La ausencia en Cincinnati supone apenas la tercera vez que el español se pierde un Grand Slam desde que debutó en el cuadro principal del Abierto de Australia en 2021.

Alcaraz comenzó la temporada con fuerza y en enero se convirtió, con 22 años, en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera tras conquistar el Abierto de Australia. En febrero también ganó el torneo ATP de Doha.

Con información de AFP