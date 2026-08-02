Arthur Géa sorprende a Shapovalov y conquista el Abierto de Los Cabos 2026

Para ser honestos, me sorprendió ganar un partido cada día y continuar todo el torneo. Fue asombroso y estoy feliz. La final también fue increíble Arhur Géa

Géa mostró solidez en los momentos clave del partido. En el primer set salvó cuatro oportunidades de quiebre y aprovechó una de las tres que generó para tomar ventaja. En el segundo parcial resistió dos de tres puntos de rompimiento en contra y convirtió dos de cuatro oportunidades a su favor, encaminando el triunfo sin necesidad de un tercer set.

El francés llegó al cierre del partido con tres puntos para campeonato y selló una actuación dominante frente a un Shapovalov que lució físicamente disminuido y acumuló nueve dobles faltas.

En las estadísticas del encuentro, ambos jugadores ganaron el 74% de los puntos con el primer servicio, aunque la diferencia llegó con el segundo saque: Géa obtuvo el 55% de efectividad, mientras que el canadiense se quedó en 43%.