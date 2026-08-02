Con apenas 21 años y ubicado en el puesto 127 del ranking ATP, Géa firmó la mayor victoria de su carrera al conquistar su primer título del circuito, apenas un año después de debutar en la ATP Tour. El encuentro tuvo una duración de una hora y 23 minutos.
Arthur Géa sorprende a Shapovalov y conquista el Abierto de Los Cabos 2026
Para ser honestos, me sorprendió ganar un partido cada día y continuar todo el torneo. Fue asombroso y estoy feliz. La final también fue increíble
Géa mostró solidez en los momentos clave del partido. En el primer set salvó cuatro oportunidades de quiebre y aprovechó una de las tres que generó para tomar ventaja. En el segundo parcial resistió dos de tres puntos de rompimiento en contra y convirtió dos de cuatro oportunidades a su favor, encaminando el triunfo sin necesidad de un tercer set.
El francés llegó al cierre del partido con tres puntos para campeonato y selló una actuación dominante frente a un Shapovalov que lució físicamente disminuido y acumuló nueve dobles faltas.
En las estadísticas del encuentro, ambos jugadores ganaron el 74% de los puntos con el primer servicio, aunque la diferencia llegó con el segundo saque: Géa obtuvo el 55% de efectividad, mientras que el canadiense se quedó en 43%.
Estados Unidos se lleva el título de dobles
En la final de dobles, los estadounidenses Ryan Seggerman y Patrik Trhac levantaron el trofeo tras vencer a los neozelandeses Finn Reynolds y James Watt por 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) y 10-8, en un partido que se extendió por una hora y 49 minutos.
En su décima edición, el Abierto de Los Cabos repartió una bolsa total de 920,480 dólares.