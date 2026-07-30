La UEFA no está contenta con la FIFA y amenaza con boicotear los Mundiales

La UEFA acusa una "mercantilización" del fútbol

La respuesta de la UEFA fue inmediata. Tras una reunión de emergencia con sus 55 federaciones miembro, el organismo rechazó de forma unánime la propuesta y lanzó una advertencia que podría cambiar el panorama del fútbol internacional: si el proyecto continúa, ninguna selección europea participará en competiciones organizadas por la FIFA.

El organismo europeo sostiene que, si parte de la propiedad comercial de los Mundiales queda en manos de inversionistas privados, las futuras decisiones sobre calendarios, formatos de competencia o expansión de torneos podrían responder a los intereses de los accionistas y no al bienestar del deporte.

Gianni Infantino asegura que los nuevos recursos servirán para impulsar el desarrollo del fútbol en todo el mundo. (Fotografía: Andrew Harnik/Getty Images)

Además, cuestionó que el proyecto se haya desarrollado con poca transparencia y criticó los tiempos impuestos para su aprobación, calificando el proceso como una forma de gobernanza basada en la presión más que en el consenso. Uno de los puntos que también ha generado polémica es la posible participación del fondo de inversión Thrive Eternal, fundado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. La cercanía que Gianni Infantino ha mostrado con Trump durante el Mundial 2026 ha alimentado aún más las críticas y las sospechas sobre posibles conflictos de interés.

El resto del mundo aún no toma partido

Mientras Europa endurece su postura, otras confederaciones han optado por la cautela. La Concacaf y la Confederación Asiática (AFC) cuestionaron que la propuesta se hiciera pública sin consultar previamente a las federaciones, aunque evitaron pronunciarse sobre el contenido del proyecto.

Las 211 federaciones de la FIFA deberán decidir en septiembre si aprueban o no la propuesta que ha dividido al fútbol mundial. (Fotografía: Emilee Chinn/Getty Images)

Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) pidió a sus asociaciones analizar la iniciativa antes de fijar una posición definitiva, dejando abierta la posibilidad de respaldarla si considera que realmente impulsará el desarrollo del fútbol en sus países.

Ahora, la decisión queda en manos de las 211 federaciones miembro, que tendrán hasta el 19 de septiembre para pronunciarse. Si el proyecto obtiene el respaldo suficiente y el Consejo de la FIFA aprueba los cambios reglamentarios necesarios, la organización podría poner en marcha la mayor transformación comercial de su historia. Sin embargo, también podría desencadenar un conflicto sin precedentes con la UEFA y poner en duda el futuro de los próximos Mundiales tal como los conocemos.