Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

All-Star Game: la MLS pegó primero y la Liga MX se quedó cerca de la remontada

El surcoreano fue la figura del All-Star Game con un doblete en tres minutos. La Liga MX reaccionó en el cierre, pero la MLS resistió para quedarse con un emocionante triunfo por 4-3.
jue 30 julio 2026 09:42 AM
Añadir LifeandStyle en Google
All-Star Game MLS Liga Mx .png
Son Heung-min fue la gran figura del Juego de Estrellas al marcar dos goles en solo tres minutos y liderar el triunfo de la MLS. (Fotografía: Omar Vega/Getty Images)

La rivalidad entre la Liga MX y la MLS volvió a regalar un partido lleno de goles y emociones. Durante el All-Star Game en Charlotte, el equipo de estrellas de la liga estadounidense se impuso 4-3 en un duelo que tuvo de todo: un arranque intenso, una actuación estelar de Son Heung-min y una reacción mexicana que estuvo cerca de llevar el encuentro hasta los penales.

Publicidad

El primer golpe lo dio el conjunto dirigido por Antonio Mohamed. Apenas al minuto nueve, Luis Gabriel Rey abrió el marcador y parecía que la Liga MX estaba lista para romper el dominio reciente de la MLS. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y tuvo nombre y apellido: Son Heung-min.

partido de las estrellas all star game mls liga mx .png
La Liga MX peleó hasta el final y recortó distancias en el tiempo agregado, pero no le alcanzó para evitar la derrota. (Fotografía: Omar Vega/Getty Images)

El delantero surcoreano cambió el rumbo del partido en apenas tres minutos. Primero igualó el marcador con un disparo cruzado y poco después firmó su doblete, ambos goles tras asistencias de Carles Gil. Esa ráfaga terminó por inclinar el encuentro del lado del equipo local.

Antes del descanso llegó otro golpe para los mexicanos. Philip Zinckernagel aprovechó un descuido defensivo y puso el 3-1, una ventaja que reflejaba la contundencia de la MLS, que supo aprovechar cada espacio y cada oportunidad frente al arco rival.

La segunda mitad tuvo un ritmo diferente. Con varios cambios en ambos equipos, la Liga MX encontró una nueva oportunidad gracias a Salomón Rondón, quien le dio la vuelta al partido. Pero la respuesta estadounidense no tardó: Evander marcó el cuarto tanto y volvió a ampliar la diferencia.

partido de las estrellas all star game mls liga mx salomón rondón .png
Salomón Rondón volvió a aparecer con gol para mantener con vida al equipo dirigido por Antonio Mohamed. (Fotografía: Omar Vega/Getty Images)

Publicidad

Lejos de rendirse, el cuadro mexicano siguió insistiendo. Incluso reclamó un penal sobre Rondón que fue revisado y finalmente anulado por el VAR, una decisión que provocó las protestas de Mohamed desde el banquillo. Ya en tiempo agregado, José Paradela puso el 4-3 y encendió los últimos minutos, aunque la remontada ya no alcanzó.

partido de las estrellas all star game mls liga mx quien ganó.png
Con el 4-3 en Charlotte, la MLS consiguió su segunda victoria consecutiva sobre la Liga MX en el Juego de Estrellas. (Fotografía: Omar Vega/Getty Images)

Además del protagonismo de Son, el partido también estuvo marcado por varias ausencias importantes. Lionel Messi no participó tras reincorporarse apenas a los entrenamientos con Inter Miami después del Mundial 2026, mientras que figuras como Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Casemiro tampoco estuvieron presentes. Del lado de la Liga MX, Keylor Navas y el juvenil Gilberto Mora quedaron fuera de la convocatoria.

Con este resultado, la MLS suma su segunda victoria consecutiva en el All-Star Game y amplía su dominio histórico sobre la Liga MX con un balance de cuatro triunfos contra uno. Ahora, la atención de ambos lados de la frontera se traslada a la Leagues Cup, que comenzará el 4 de agosto y volverá a enfrentar a clubes de las dos competiciones.

Publicidad

Tags

MLS All-Stars MLS
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad