El primer golpe lo dio el conjunto dirigido por Antonio Mohamed. Apenas al minuto nueve, Luis Gabriel Rey abrió el marcador y parecía que la Liga MX estaba lista para romper el dominio reciente de la MLS. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y tuvo nombre y apellido: Son Heung-min.

La Liga MX peleó hasta el final y recortó distancias en el tiempo agregado, pero no le alcanzó para evitar la derrota. (Fotografía: Omar Vega/Getty Images)

El delantero surcoreano cambió el rumbo del partido en apenas tres minutos. Primero igualó el marcador con un disparo cruzado y poco después firmó su doblete, ambos goles tras asistencias de Carles Gil. Esa ráfaga terminó por inclinar el encuentro del lado del equipo local.

Antes del descanso llegó otro golpe para los mexicanos. Philip Zinckernagel aprovechó un descuido defensivo y puso el 3-1, una ventaja que reflejaba la contundencia de la MLS, que supo aprovechar cada espacio y cada oportunidad frente al arco rival.

La segunda mitad tuvo un ritmo diferente. Con varios cambios en ambos equipos, la Liga MX encontró una nueva oportunidad gracias a Salomón Rondón, quien le dio la vuelta al partido. Pero la respuesta estadounidense no tardó: Evander marcó el cuarto tanto y volvió a ampliar la diferencia.