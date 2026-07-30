La rivalidad entre la Liga MX y la MLS volvió a regalar un partido lleno de goles y emociones. Durante el All-Star Game en Charlotte, el equipo de estrellas de la liga estadounidense se impuso 4-3 en un duelo que tuvo de todo: un arranque intenso, una actuación estelar de Son Heung-min y una reacción mexicana que estuvo cerca de llevar el encuentro hasta los penales.
All-Star Game: la MLS pegó primero y la Liga MX se quedó cerca de la remontada
La rivalidad entre la Liga MX y la MLS volvió a regalar un partido lleno de goles y emociones. Durante el All-Star Game en Charlotte, el equipo de estrellas de la liga estadounidense se impuso 4-3 en un duelo que tuvo de todo: un arranque intenso, una actuación estelar de Son Heung-min y una reacción mexicana que estuvo cerca de llevar el encuentro hasta los penales.
El primer golpe lo dio el conjunto dirigido por Antonio Mohamed. Apenas al minuto nueve, Luis Gabriel Rey abrió el marcador y parecía que la Liga MX estaba lista para romper el dominio reciente de la MLS. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y tuvo nombre y apellido: Son Heung-min.
El delantero surcoreano cambió el rumbo del partido en apenas tres minutos. Primero igualó el marcador con un disparo cruzado y poco después firmó su doblete, ambos goles tras asistencias de Carles Gil. Esa ráfaga terminó por inclinar el encuentro del lado del equipo local.
Antes del descanso llegó otro golpe para los mexicanos. Philip Zinckernagel aprovechó un descuido defensivo y puso el 3-1, una ventaja que reflejaba la contundencia de la MLS, que supo aprovechar cada espacio y cada oportunidad frente al arco rival.
La segunda mitad tuvo un ritmo diferente. Con varios cambios en ambos equipos, la Liga MX encontró una nueva oportunidad gracias a Salomón Rondón, quien le dio la vuelta al partido. Pero la respuesta estadounidense no tardó: Evander marcó el cuarto tanto y volvió a ampliar la diferencia.
Lejos de rendirse, el cuadro mexicano siguió insistiendo. Incluso reclamó un penal sobre Rondón que fue revisado y finalmente anulado por el VAR, una decisión que provocó las protestas de Mohamed desde el banquillo. Ya en tiempo agregado, José Paradela puso el 4-3 y encendió los últimos minutos, aunque la remontada ya no alcanzó.
Además del protagonismo de Son, el partido también estuvo marcado por varias ausencias importantes. Lionel Messi no participó tras reincorporarse apenas a los entrenamientos con Inter Miami después del Mundial 2026, mientras que figuras como Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Casemiro tampoco estuvieron presentes. Del lado de la Liga MX, Keylor Navas y el juvenil Gilberto Mora quedaron fuera de la convocatoria.
Con este resultado, la MLS suma su segunda victoria consecutiva en el All-Star Game y amplía su dominio histórico sobre la Liga MX con un balance de cuatro triunfos contra uno. Ahora, la atención de ambos lados de la frontera se traslada a la Leagues Cup, que comenzará el 4 de agosto y volverá a enfrentar a clubes de las dos competiciones.