Uno de los cambios más llamativos está en el área de alimentos. Este año llega Manta, el concepto del chef Enrique Olvera en colaboración con Criollo de San José del Cabo, donde las tostadas de atún prometen convertirse en uno de los imperdibles del torneo. A esto se suma un nuevo Oysters & Crab Bar, pensado para presumir algunos de los productos más representativos de Baja California Sur, como los ostiones y el cangrejo.

Manta, el concepto del chef Enrique Olvera, debuta en el torneo con una propuesta que promete ser una de las más buscadas. (Fotografía: Cortesía )

Los clásicos también tienen su lugar. Fisher's regresa por segundo año consecutivo con su ya conocido pop-up y platillos que se han ganado a los asistentes, mientras que conceptos locales como Bito's, Arts and Sushi y La Tlayudería vuelven al food court para ofrecer desde pizzas estilo napolitano hasta sushi, poke bowls y tlayudas gigantes. La oferta se complementa con postres, café, vinos y otras opciones para todos los gustos.