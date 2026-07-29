El Mifel Tennis Open by Telcel OPPO no solo se prepara para recibir una semana de grandes partidos. En su décima edición, el torneo quiere que la experiencia vaya mucho más allá de la cancha y, por eso, apostó por renovar su oferta gastronómica, sumar nuevos espacios de convivencia y que cada jornada cierre de forma espectacular para los asistentes.
Mucho más que tenis: así se vive la experiencia del Mifel Tennis Open 2026
Uno de los cambios más llamativos está en el área de alimentos. Este año llega Manta, el concepto del chef Enrique Olvera en colaboración con Criollo de San José del Cabo, donde las tostadas de atún prometen convertirse en uno de los imperdibles del torneo. A esto se suma un nuevo Oysters & Crab Bar, pensado para presumir algunos de los productos más representativos de Baja California Sur, como los ostiones y el cangrejo.
Los clásicos también tienen su lugar. Fisher's regresa por segundo año consecutivo con su ya conocido pop-up y platillos que se han ganado a los asistentes, mientras que conceptos locales como Bito's, Arts and Sushi y La Tlayudería vuelven al food court para ofrecer desde pizzas estilo napolitano hasta sushi, poke bowls y tlayudas gigantes. La oferta se complementa con postres, café, vinos y otras opciones para todos los gustos.
Pero la apuesta del torneo no termina en la comida. Como parte de la celebración por sus 10 años, también estrena el Escenario Mextenis, un espacio que recibirá espectáculos al finalizar la actividad deportiva durante miércoles, jueves y viernes. Habrá música en vivo con Rosalía de Cuba, una noche dedicada a los éxitos de los 80 y 90, y un Karaoke Night by Caliente, pensado para que los asistentes también sean protagonistas y se animen a tomar el micrófono. Además, el escenario será sede de las Mextenis Talks!, donde algunos jugadores compartirán historias y hablarán sobre su carrera dentro y fuera de la cancha.
Con esta mezcla de tenis, buena comida y actividades para después de los partidos, el Mifel Tennis Open busca que la experiencia no termine cuando cae el último punto. Aquí hay espacio para descubrir nuevos sabores, escuchar música, cantar en el karaoke o simplemente quedarse a disfrutar del ambiente. Porque en Los Cabos, el torneo se vive tanto dentro como fuera de la cancha.