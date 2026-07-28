El interés del club londinense no es casual. Mikel Arteta busca un futbolista capaz de marcar diferencias de inmediato y considera que Vinícius encaja perfectamente en ese perfil: desequilibrio, velocidad, experiencia en partidos de máxima exigencia y un recorrido que todavía parece lejos de alcanzar su punto más alto.

Sin embargo, la operación está lejos de ser sencilla. Hasta ahora no existen negociaciones formales entre Arsenal y Real Madrid, y todo depende de un factor clave: la renovación del atacante brasileño. Mientras no haya una firma, los clubes interesados seguirán atentos a cualquier oportunidad que pueda abrirse.

Aunque no existen negociaciones formales entre clubes, la situación contractual de Vinícius mantiene atentos a varios equipos europeos.

(Fotografías: Angel Martinez/Getty Images)

En el Santiago Bernabéu tampoco quieren que la situación se alargue demasiado. Vinícius entra en un momento decisivo de su contrato y el club busca evitar que llegue a su último año sin un acuerdo, un escenario que reduciría su margen de maniobra en caso de una futura venta.

Del lado del Arsenal, la apuesta sería histórica. Distintos reportes en Inglaterra señalan que los "Gunners" estarían dispuestos a romper su propia estructura salarial para convencer al brasileño, convirtiéndolo en una de las grandes figuras del proyecto de Arteta.