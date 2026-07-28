Cada verano, el All-Star Game reúne a algunas de las figuras más importantes del fútbol de Norteamérica en un partido que va más allá del resultado. La edición 2026 volverá a enfrentar a las estrellas de la Liga MX y la MLS, en un duelo que combina espectáculo, rivalidad y la oportunidad de ver a jugadores de ambos campeonatos compartir la misma cancha, incluso con algunas ausencias que ya están dando de qué hablar.
All-Star Game Liga MX vs MLS: cuándo es, dónde verlo y por qué todos hablarán de este partido
Aunque no reparte títulos ni puntos, este encuentro reúne a algunos de los mejores jugadores de ambas ligas y alimenta una rivalidad que ha crecido en los últimos años.
¿Cuándo es y dónde verlo?
El All-Star Game 2026 se jugará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte. En México, el partido comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro) y podrá verse en Apple TV a través de MLS Season Pass.
¿Quiénes jugarán?
La selección de la Liga MX será dirigida por Antonio Mohamed, mientras que el equipo de la MLS contará con varias de sus principales figuras. Sin embargo, una de las ausencias que más ha dado de qué hablar es la de Lionel Messi, quien no participará tras recibir descanso luego de la Copa del Mundo 2026. También hubo algunos cambios en la convocatoria del conjunto mexicano por lesiones y decisiones de los clubes.
Más que un partido de exhibición
El All-Star Game nació en 2021 como parte de la colaboración entre la Liga MX y la MLS para acercar a ambas competiciones y ofrecer un espectáculo para los aficionados. Desde entonces, la MLS ha dominado el historial, aunque el conjunto mexicano ya sabe lo que es ganar este duelo y buscará volver a hacerlo en esta edición.
Más allá del resultado, el atractivo está en ver sobre una misma cancha a algunas de las estrellas más importantes del futbol de Norteamérica, en un partido pensado para disfrutar el talento, el espectáculo y una rivalidad que sigue escribiendo nuevos capítulos.