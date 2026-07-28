Aunque no reparte títulos ni puntos, este encuentro reúne a algunos de los mejores jugadores de ambas ligas y alimenta una rivalidad que ha crecido en los últimos años.

¿Cuándo es y dónde verlo?

El All-Star Game 2026 se jugará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte. En México, el partido comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro) y podrá verse en Apple TV a través de MLS Season Pass.

¿Quiénes jugarán?

La selección de la Liga MX será dirigida por Antonio Mohamed, mientras que el equipo de la MLS contará con varias de sus principales figuras. Sin embargo, una de las ausencias que más ha dado de qué hablar es la de Lionel Messi, quien no participará tras recibir descanso luego de la Copa del Mundo 2026. También hubo algunos cambios en la convocatoria del conjunto mexicano por lesiones y decisiones de los clubes.

Más que un partido de exhibición