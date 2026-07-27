Sin duda Cabo Verde dejó huella con su destacada y primera participación en el Mundial 2026. Y es que el equipo robó los reflectores de distintas maneras y lo sigue haciendo hasta el momento, esta vez como su jugador Sidny Lopes Cabral, que fue anunciado ganador del mejor gol de ese torneo.
Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde es el ganador del mejor gol del Mundial 2026
Fue un golazo para su equipo ante Argentina el pasado 3 de julio, en dieciseisavos de final, el que le lo llevó a recibir este reconocimiento. Cabral colocó el baló en la escuadra de Emiliano Martínez con un magnífico disparo con efecto para establecer el 2-2 en un en el encuentro disputado en el Estadio Miami.
“En cuanto superé a mi rival vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’”, dijo el jugador caboverdiano de 23 años. “Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo”, agregó.
No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría
“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿qué acabo de hacer?’ no me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría”, detalló el joven jugador.
Pese a que el emocionante encuentro terminó con una derrota 3-2, los 65 mil espectadores presenciaron el momento del gol mientras Cabral corría hacia su madre Teresa para celebrarlo a lo grande.
Como dato curioso, Lopes Cabral es un gran fanático de Messi. Incluso, antes de ese partido dijo que esperaba poder tener algunas fotos con el astro argentino y los fotógrafos se lo cumplieron.