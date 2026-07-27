Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde es el ganador del mejor gol del Mundial 2026

Fue un golazo para su equipo ante Argentina el pasado 3 de julio, en dieciseisavos de final, el que le lo llevó a recibir este reconocimiento. Cabral colocó el baló en la escuadra de Emiliano Martínez con un magnífico disparo con efecto para establecer el 2-2 en un en el encuentro disputado en el Estadio Miami.

“En cuanto superé a mi rival vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’”, dijo el jugador caboverdiano de 23 años. “Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo”, agregó.

No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría

“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿qué acabo de hacer?’ no me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría”, detalló el joven jugador.

Pese a que el emocionante encuentro terminó con una derrota 3-2, los 65 mil espectadores presenciaron el momento del gol mientras Cabral corría hacia su madre Teresa para celebrarlo a lo grande.

Como dato curioso, Lopes Cabral es un gran fanático de Messi. Incluso, antes de ese partido dijo que esperaba poder tener algunas fotos con el astro argentino y los fotógrafos se lo cumplieron.