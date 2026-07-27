La Campeones Cup 2026 ya tiene protagonista mexicano. Después de conquistar el Campeón de Campeones al vencer a Toluca, Cruz Azul se ganó el derecho de enfrentar al Inter Miami, vigente campeón de la MLS Cup, en el duelo que cada año reúne a los campeones de las dos ligas más importantes de Norteamérica.
¿Inter Miami Vs Cruz Azul? La Campeones Cup 2026 lo hace posible y te decimos cuando y donde ver el partido
El partido se disputará el próximo miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami en Florida, donde el conjunto estadounidense ejercerá como local. Esto basándose en el formato de la Campeones Cup, que establece que el campeón de la MLS sea el anfitrión del encuentro. Será, además, una ocasión especial para el club de David Beckham, ya que buscará conquistar un nuevo título internacional frente a su afición en su nueva casa.
Aunque la organización todavía no ha publicado el horario oficial, distintos reportes apuntan a que el silbatazo inicial sería a las 17:30 horas del centro de México (19:30 horas de Miami), información que aún está pendiente de confirmación por parte de la MLS y la Liga MX.
¿Dónde se podrá ver desde México?
Hasta el momento no se ha anunciado una transmisión por televisión abierta o de paga en México. Lo que sí está confirmado es que el partido formará parte de la cobertura global de Apple TV, plataforma que en los últimos años ha transmitido los principales torneos organizados entre la MLS y la Liga MX. En caso de que alguna televisora mexicana adquiera los derechos, el anuncio se realizará más adelante.
¿Qué jugadores estarán en el partido?
Aunque todavía faltan varias semanas para el encuentro y las convocatorias oficiales no existen, podríamos pensar que del lado del Inter Miami, el equipo contará con Lionel Messi (si ya ha vuelto para ese entonces), Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y el recién incorporado Casemiro, quien debutó recientemente con el club tras su llegada procedente del Manchester United.
Por parte de Cruz Azul, la base del plantel que conquistó el Campeón de Campeones sería la encargada de disputar el torneo. Sin embargo, el club todavía no ha confirmado la convocatoria oficial, por lo que habrá que esperar conforme se acerque la fecha del partido.
Un duelo que ya genera expectativa
Más allá del trofeo, la Campeones Cup se ha convertido en uno de los enfrentamientos más atractivos entre la MLS y la Liga MX, al reunir a los mejores equipos de ambas competiciones en un partido único.
Para Cruz Azul será una oportunidad de sumar un nuevo título internacional y medir fuerzas con uno de los planteles más mediáticos del continente. Para Inter Miami, representará la posibilidad de seguir ampliando su vitrina frente a su gente y confirmar el crecimiento del proyecto encabezado por Lionel Messi.