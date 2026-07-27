El partido se disputará el próximo miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami en Florida, donde el conjunto estadounidense ejercerá como local. Esto basándose en el formato de la Campeones Cup, que establece que el campeón de la MLS sea el anfitrión del encuentro. Será, además, una ocasión especial para el club de David Beckham, ya que buscará conquistar un nuevo título internacional frente a su afición en su nueva casa.

Aunque la organización todavía no ha publicado el horario oficial, distintos reportes apuntan a que el silbatazo inicial sería a las 17:30 horas del centro de México (19:30 horas de Miami), información que aún está pendiente de confirmación por parte de la MLS y la Liga MX.

El partido se jugará en el Nu Stadium de Florida, nueva casa del Inter Miami y sede del duelo entre los campeones de la MLS y la Liga MX. (Fotografía: Minas Panagiotakis/Getty Images)

¿Dónde se podrá ver desde México?

Hasta el momento no se ha anunciado una transmisión por televisión abierta o de paga en México. Lo que sí está confirmado es que el partido formará parte de la cobertura global de Apple TV, plataforma que en los últimos años ha transmitido los principales torneos organizados entre la MLS y la Liga MX. En caso de que alguna televisora mexicana adquiera los derechos, el anuncio se realizará más adelante.