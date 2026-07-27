Todos nos vimos gritando "¡Morita!" durante los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial, alentando a uno de los jugadores que más nos emocionó durante el torneo. Lo cierto es que no fuimos los únicos que vimos en Gilberto Mora a un jugador tenaz, comprometido y ágil. La FIFA también vio en el joven una promesa que podría darnos grandes sorpresas durante el verano de 2030.
Gilberto Mora, junto a Lamine Yamal, es elegido como una de las promesas del Mundial 2030
Todos nos vimos gritando "¡Morita!" durante los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial, alentando a uno de los jugadores que más nos emocionó durante el torneo. Lo cierto es que no fuimos los únicos que vimos en Gilberto Mora a un jugador tenaz, comprometido y ágil. La FIFA también vio en el joven una promesa que podría darnos grandes sorpresas durante el verano de 2030.
La FIFA tiene los ojos puestos en el futuro y, de cara a la siguiente Copa Mundial, ya seleccionó a quienes considera que están destinados a convertirse en las grandes estrellas del balompié. Y sí, Gilberto Mora forma parte de esta lista.
Gilberto Mora, la joven promesas para el Mundial 2030
El organismo publicó una lista con 10 futbolistas jóvenes llamados a convertirse en las grandes figuras de la Copa del Mundo 2030. El nombre de Gilberto Mora figura junto al de otros jugadores de renombre, como el campeón del torneo, Lamine Yamal, además de Estêvão, Arda Güler y Nico Paz.
Quienes siguieron a la Selección Mexicana durante el Mundial coinciden en que esta es una de las generaciones más importantes del combinado nacional en los últimos años, y su actuación dejó un muy buen sabor de boca sobre lo que podríamos ver dentro de cuatro años.
Julián Quiñones, Erika Lira y Raúl Jiménez son algunos de los jugadores que ofrecieron algunas de las mejores actuaciones durante las últimas semanas, pero hay un mérito especial en Gilberto Mora, un centrocampista de apenas 17 años que forma parte del Club Tijuana de la Primera División de México.
Mora fue uno de los jugadores más jóvenes de la competencia, pero eso no fue un impedimento para consolidarse como titular de la Selección Mexicana durante las fases de eliminación directa del torneo. Fue precisamente en esta etapa cuando su actuación llamó aún más la atención, mostrando una madurez excepcional que lo convirtió en toda una revelación.
Sus logros van más allá del Mundial. Gilberto Mora es el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo; también es el más joven en debutar con el Tri, al vestir la camiseta de la Selección por primera vez con apenas 16 años y tres meses. Además, es el goleador más joven en la historia de la Primera División mexicana, tras marcar en 2024 con apenas 15 años.
Hoy, además de ser una de las grandes promesas para el torneo que se disputará en España, Portugal y Marruecos, también ha alcanzado un valor de mercado de 25 millones de euros, la cifra más alta registrada para un jugador perteneciente a la Liga MX.
La lista completa de promesas para la Copa Mundial 2030
- Yan Diomandé (África)
- Désiré Doué (Francia)
- Estêvão (Brasil)
- Arda Güler (Turquía)
- Gilberto Mora (México)
- Nico O'Reilly (Inglaterra)
- Nico Paz (Argentina)
- Jonas Urbig (Alemania)
- Luka Vušković (Croacia)
- Lamine Yamal (España)