La FIFA tiene los ojos puestos en el futuro y, de cara a la siguiente Copa Mundial, ya seleccionó a quienes considera que están destinados a convertirse en las grandes estrellas del balompié. Y sí, Gilberto Mora forma parte de esta lista.

Gilberto Mora, la joven promesas para el Mundial 2030

El organismo publicó una lista con 10 futbolistas jóvenes llamados a convertirse en las grandes figuras de la Copa del Mundo 2030. El nombre de Gilberto Mora figura junto al de otros jugadores de renombre, como el campeón del torneo, Lamine Yamal, además de Estêvão, Arda Güler y Nico Paz.

La FIFA incluyó a Gilberto Mora en una lista de solo 10 futbolistas que podrían convertirse en las próximas estrellas de la Copa del Mundo.

(Fotografía: Agustin Cuevas/Getty Images)

Quienes siguieron a la Selección Mexicana durante el Mundial coinciden en que esta es una de las generaciones más importantes del combinado nacional en los últimos años, y su actuación dejó un muy buen sabor de boca sobre lo que podríamos ver dentro de cuatro años.

Julián Quiñones, Erika Lira y Raúl Jiménez son algunos de los jugadores que ofrecieron algunas de las mejores actuaciones durante las últimas semanas, pero hay un mérito especial en Gilberto Mora, un centrocampista de apenas 17 años que forma parte del Club Tijuana de la Primera División de México.