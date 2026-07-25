El presidente del conjunto albo, Aníbal Mosa, confirmó que el arquero viajará en los próximos días a Santiago para realizar los exámenes médicos y posteriormente ser presentado de manera oficial en el Estadio Monumental.

A sus 40 años, Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, protagonizó una de las actuaciones más memorables del torneo. En el debut de Cabo Verde, firmó siete atajadas para sostener un empate sin goles frente a España, selección que terminaría conquistando el título mundial. Más tarde, su equipo también rescató igualadas ante Uruguay y Arabia Saudita antes de caer en tiempo extra frente a la Argentina de Lionel Messi por 3-2 en los dieciseisavos de final.

El arquero caboverdiano llegará a Colo Colo después de una actuación histórica con su selección. (Fotografía: Florencia Tan Jun/Getty Images)

Tras la eliminación, el arquero destacó el impacto que tuvo la participación mundialista para su país, al asegurar que Cabo Verde es "un país muy pequeño, pobre, sin muchas condiciones, pero con un pueblo resiliente".

El recorrido de Vozinha hasta la élite del fútbol ha sido poco convencional. Antes de convertirse en profesional a los 26 años, trabajó como recolector de basura. Su carrera lo llevó por ligas de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, siendo el GD Chaves de la segunda división portuguesa su último equipo antes de dar el salto al fútbol chileno.