La historia de Vozinha sigue escribiendo capítulos inesperados. Luego de convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el experimentado guardameta continuará su carrera en Sudamérica tras ser anunciado como nuevo refuerzo de Colo Colo, el histórico club chileno.
El Mundial solo era el comienzo para Vozinha, el caboverdiano ya tiene equipo en Sudamérica
La historia de Vozinha sigue escribiendo capítulos inesperados. Luego de convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el experimentado guardameta continuará su carrera en Sudamérica tras ser anunciado como nuevo refuerzo de Colo Colo, el histórico club chileno.
El presidente del conjunto albo, Aníbal Mosa, confirmó que el arquero viajará en los próximos días a Santiago para realizar los exámenes médicos y posteriormente ser presentado de manera oficial en el Estadio Monumental.
A sus 40 años, Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, protagonizó una de las actuaciones más memorables del torneo. En el debut de Cabo Verde, firmó siete atajadas para sostener un empate sin goles frente a España, selección que terminaría conquistando el título mundial. Más tarde, su equipo también rescató igualadas ante Uruguay y Arabia Saudita antes de caer en tiempo extra frente a la Argentina de Lionel Messi por 3-2 en los dieciseisavos de final.
Tras la eliminación, el arquero destacó el impacto que tuvo la participación mundialista para su país, al asegurar que Cabo Verde es "un país muy pequeño, pobre, sin muchas condiciones, pero con un pueblo resiliente".
El recorrido de Vozinha hasta la élite del fútbol ha sido poco convencional. Antes de convertirse en profesional a los 26 años, trabajó como recolector de basura. Su carrera lo llevó por ligas de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, siendo el GD Chaves de la segunda división portuguesa su último equipo antes de dar el salto al fútbol chileno.
Ahora defenderá el arco del líder del campeonato chileno y único club del país que ha conquistado la Copa Libertadores. Desde Colo Colo destacan que llega en plenitud física y listo para competir de inmediato.
La repercusión del Mundial transformó a Vozinha en un auténtico fenómeno. Miles de aficionados recibieron con honores a la selección de Cabo Verde tras su regreso, mientras que la popularidad del arquero se disparó también en redes sociales, donde pasó de tener alrededor de 50 mil seguidores en Instagram a superar los 29 millones durante el torneo.