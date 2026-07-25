Lando Norris consigue la pole del Gran Premio de Hungría tras vencer a Lewis Hamilton por 12 milésimas

Lewis Hamilton se queda a 12 milésimas

Lewis Hamilton, ocho veces ganador del Gran Premio de Hungría y poseedor del récord de nueve pole positions en el Hungaroring, parecía encaminado a conseguir la primera posición después del buen ritmo mostrado por Ferrari durante el fin de semana.

Sin embargo, el británico tuvo que conformarse con el segundo puesto, a una diferencia mínima de Norris.

“Creo que hicimos un gran trabajo durante todo el fin de semana y fuimos sólidos en la clasificación, pero salir a la pista primero en la Q3 no fue la decisión correcta”, explicó Hamilton.

“Fuimos más rápidos, pero se nos escapó al final”, añadió el piloto de Ferrari, visiblemente decepcionado tras perder la pole.

El resultado también significó que Mercedes perdió su dominio en las sesiones de clasificación de la temporada, después de que el equipo hubiera conseguido todas las poles anteriores.

Kimi Antonelli saldrá cuarto; Verstappen, sexto

El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, terminó en la cuarta posición, justo por delante del otro McLaren, el australiano Oscar Piastri.

El británico George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, saldrá séptimo después de no poder completar la sesión debido a un problema mecánico que dejó detenido su monoplaza al final de la recta.

Entre los dos Mercedes se ubicó Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull partirá desde la sexta posición después de protagonizar una salida de pista durante la clasificación.

Su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, arrancará octavo, mientras que Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y Nico Hülkenberg, de Audi, completaron las primeras diez posiciones de la parrilla.

