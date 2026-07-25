Lando Norris volvió a demostrar su buen momento en la Fórmula 1. El piloto británico de McLaren consiguió este sábado la pole position del Gran Premio de Hungría, después de superar por apenas 12 milésimas de segundo a Lewis Hamilton, en una de las sesiones de clasificación más cerradas de la temporada.
Lando Norris consigue la pole del Gran Premio de Hungría tras vencer a Lewis Hamilton por 12 milésimas
Norris, vigente campeón del mundo, había dominado la tercera sesión de entrenamientos libres unas horas antes y mantuvo el ritmo durante toda la clasificación. En su última vuelta de la Q3, el británico detuvo el cronómetro en 1:17.207 para quedarse con la primera posición de la parrilla.
“Estoy muy feliz por estar de nuevo en lo más alto”, declaró Norris tras la sesión. “Fue una sesión dura y los Ferrari fueron muy rápidos. Ha sido un fin de semana complicado, pero hemos sido rápidos y nuestras mejoras han ayudado. Es genial estar en la pole, especialmente en este circuito”.
Lewis Hamilton se queda a 12 milésimas
Lewis Hamilton, ocho veces ganador del Gran Premio de Hungría y poseedor del récord de nueve pole positions en el Hungaroring, parecía encaminado a conseguir la primera posición después del buen ritmo mostrado por Ferrari durante el fin de semana.
Sin embargo, el británico tuvo que conformarse con el segundo puesto, a una diferencia mínima de Norris.
“Creo que hicimos un gran trabajo durante todo el fin de semana y fuimos sólidos en la clasificación, pero salir a la pista primero en la Q3 no fue la decisión correcta”, explicó Hamilton.
“Fuimos más rápidos, pero se nos escapó al final”, añadió el piloto de Ferrari, visiblemente decepcionado tras perder la pole.
El resultado también significó que Mercedes perdió su dominio en las sesiones de clasificación de la temporada, después de que el equipo hubiera conseguido todas las poles anteriores.
Kimi Antonelli saldrá cuarto; Verstappen, sexto
El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, terminó en la cuarta posición, justo por delante del otro McLaren, el australiano Oscar Piastri.
El británico George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, saldrá séptimo después de no poder completar la sesión debido a un problema mecánico que dejó detenido su monoplaza al final de la recta.
Entre los dos Mercedes se ubicó Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull partirá desde la sexta posición después de protagonizar una salida de pista durante la clasificación.
Su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, arrancará octavo, mientras que Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y Nico Hülkenberg, de Audi, completaron las primeras diez posiciones de la parrilla.
Aston Martin consigue su primera Q2 de 2026
El Gran Premio de Hungría también dejó una señal positiva para Aston Martin. Fernando Alonso logró superar la Q1 y consiguió que uno de los dos monoplazas de la escudería avanzara a la Q2 por primera vez en la temporada.
El piloto español no pudo avanzar a la Q3 y saldrá desde la decimosexta posición.
Aston Martin llegó a Hungría con nuevas mejoras aerodinámicas, en un intento por revertir un complicado inicio de temporada que ha mantenido tanto a Alonso como a Lance Stroll lejos de las posiciones competitivas.
Sergio Pérez saldrá desde el último lugar
El mexicano Sergio Pérez tuvo una jornada complicada en el Hungaroring. El piloto de Cadillac no logró superar la Q1 y arrancará el Gran Premio desde la vigésima segunda posición, la última de la parrilla.
Carlos Sainz tampoco pudo avanzar a la Q2 y saldrá desde el decimoctavo lugar con Williams.
La carrera del Gran Premio de Hungría se disputará este domingo, con Lando Norris al frente y Lewis Hamilton buscando aprovechar su experiencia y sus antecedentes en uno de los circuitos más favorables de su carrera.