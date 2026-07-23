El futbolista alemán debutó oficialmente en 2018 y, tras brillar con el Red Bull Salzburg, el Borussia Dortmund lo fichó en el verano de 2022 por alrededor de 30 millones de libras.

Posteriormente fue transferido al FC Barcelona, donde firmó un contrato por cinco temporadas, vigente hasta 2031. La operación se cerró por 22 millones de libras fijas, más 7 millones en variables por objetivos deportivos.

Erling Haaland

Haaland necesitó apenas 23 minutos para firmar un hat-trick en su debut con el Dortmund. Hoy es uno de los mejores delanteros del mundo.

(Fotografía: Lars Baron/Getty Images)

El delantero noruego es uno de los mejores ejemplos de la capacidad del Borussia Dortmund para desarrollar a un goleador de talla mundial. Llegó al club en enero de 2020, procedente del Red Bull Salzburg, por apenas 20 millones de euros.

Debutó el 18 de enero ante el Augsburgo, donde anotó un hat-trick en apenas 23 minutos.

En 2022 fue vendido al Manchester City, después de que el club inglés activara su cláusula de rescisión, fijada en 60 millones de euros para el Borussia Dortmund.

Jude Bellingham

Con solo 17 años, Jude Bellingham brilló en el Borussia Dortmund antes de convertirse en una de las grandes figuras del Real Madrid.

(Fotografía: Lukas Schulze/Getty Images)

El centrocampista inglés fue fichado por el club en julio de 2020, con apenas 17 años, procedente del Birmingham City por 30.15 millones de euros. En su debut se convirtió en el goleador más joven en la historia del club hasta ese momento.

En el verano de 2023 fue traspasado al Real Madrid por 103 millones de euros fijos, más un paquete de variables que podía alcanzar hasta un 30% adicional, sujeto a la consecución de títulos y objetivos individuales.

Ousmane Dembélé

En una sola temporada, Dembélé conquistó Alemania con su talento y protagonizó uno de los traspasos más caros de la historia rumbo al Barcelona.

(Fotografía: Deniz Calagan/Getty Images)

El francés llegó al Borussia Dortmund en julio de 2016, procedente del Rennes, por 15 millones de euros. Debutó oficialmente el 14 de agosto de 2016 en la Supercopa de Alemania frente al Bayern Múnich.

En apenas 50 partidos oficiales, marcó 10 goles y repartió 22 asistencias, siendo una pieza clave para conquistar la Copa de Alemania en 2017.

Ese mismo año fue traspasado al FC Barcelona por 105 millones de euros fijos, más 40 millones en variables, en una de las operaciones más costosas de la historia del fútbol.

Jadon Sancho

Jadon Sancho explotó con la camiseta del Dortmund, donde firmó 52 goles y 66 asistencias antes de dar el salto a la Premier League.

(Fotografía: Sebastian Widmann/Getty Images)

El extremo inglés fichó por el Borussia Dortmund en agosto de 2017, con solo 17 años. Debutó en la Bundesliga el 21 de octubre de ese mismo año frente al Eintracht Frankfurt.

Su impacto fue tan importante que regresó al club en calidad de cedido durante el primer semestre de 2024, contribuyendo a que el equipo alcanzara la final de la UEFA Champions League.

En total disputó 151 partidos oficiales, en los que registró 52 goles y 66 asistencias.

En 2021 fue traspasado al Manchester United por una operación valorada en 85 millones de euros netos para el Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski

Lewandowski marcó más de 100 goles con el Borussia Dortmund y dejó al club como agente libre para fichar por su máximo rival: el Bayern Múnich.

(Fotografía: David Ramos/Getty Images)

El delantero polaco llegó al Borussia Dortmund en junio de 2010, procedente del Lech Poznań. Debutó oficialmente el 22 de agosto de 2010 en la Bundesliga frente al Bayer Leverkusen.

Durante su etapa en el club disputó 187 partidos oficiales, anotó 103 goles y conquistó dos títulos consecutivos de Bundesliga (2011 y 2012), además de disputar la final de la UEFA Champions League en 2013.

En 2014 dejó el club como agente libre para fichar por el Bayern Múnich. Al no renovar su contrato con el Borussia Dortmund, pudo incorporarse gratuitamente a su máximo rival una vez finalizado su vínculo con la institución.