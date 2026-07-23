Ha sido una temporada triste sin Carlos Alcaraz en las canchas de tenis. Sí, el resto de los tenistas nos han regalado grandes actuaciones, pero todos sabemos que el español es uno de los grandes favoritos del circuito y su ausencia realmente se ha sentido en los últimos Grand Slam. Afortunadamente, eso está por terminar.
El actual campeón regresa a Nueva York: Carlos Alcaraz, confirmado para el US Open
Carlos Alcaraz ya está en Nueva York. Y no nos referimos solo a que durante el pasado fin de semana estuvo presente en la Gran Manzana para apoyar a España en la final de la Copa Mundial; además, el español aparece entre los tenistas inscritos para el US Open y regresará como el campeón defensor.
Está de más decir, a estas alturas, que Alcaraz ha estado fuera de las competencias desde abril debido a una lesión en la muñeca. Hace apenas unos días te contamos que también está inscrito para el ATP Masters 1000 de Cincinnati, torneo que le servirá como preparación para llegar en ritmo al gran escenario neoyorquino.
Carlos Alcaraz regresa a defender su título en Nueva York
Como era de esperarse, él no es el único tenista que nos emociona ver en este Grand Slam. Junto a Carlos estará Jannik Sinner, campeón del US Open en 2024 y reciente ganador de su segundo Wimbledon. También dirá presente Alexander Zverev, quien le arrebató el título de Roland Garros al español y, además, el segundo puesto del ranking de la ATP.
Otro que siempre es un gusto ver es Novak Djokovic. Aunque no ha conseguido un título importante en los últimos meses, el serbio es un ganador de 24 Grand Slam y siempre está listo para competir al máximo en busca de conquistar su primer grande desde el US Open de 2023, cuando derrotó a Daniil Medvedev en la final.
El balcánico, de 39 años, alcanzó la final del Abierto de Australia en febrero y las semifinales de Wimbledon hace apenas unas semanas.
Otras figuras del top 10 que siempre vale la pena seguir en un Grand Slam son Ben Shelton y Taylor Fritz. Este último fue finalista del US Open en 2024, mientras que Shelton alcanzó las semifinales en la edición de 2023.
El cuadro femenino también promete grandes emociones. Entre las principales figuras destaca Aryna Sabalenka, quien buscará convertirse en la primera mujer en conquistar tres títulos consecutivos del US Open desde Serena Williams. También estarán la número dos del mundo y actual campeona del Abierto de Australia, Elena Rybakina, además de las estadounidenses Jessica Pegula, Coco Gauff y Amanda Anisimova.
Ya estamos listos para el US Open, que se disputará del domingo 23 de agosto al domingo 13 de septiembre. Los cuadros principales de individuales comenzarán el domingo 30 de agosto.