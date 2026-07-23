Carlos Alcaraz ya está en Nueva York. Y no nos referimos solo a que durante el pasado fin de semana estuvo presente en la Gran Manzana para apoyar a España en la final de la Copa Mundial; además, el español aparece entre los tenistas inscritos para el US Open y regresará como el campeón defensor.

Está de más decir, a estas alturas, que Alcaraz ha estado fuera de las competencias desde abril debido a una lesión en la muñeca. Hace apenas unos días te contamos que también está inscrito para el ATP Masters 1000 de Cincinnati, torneo que le servirá como preparación para llegar en ritmo al gran escenario neoyorquino.

Antes del US Open, Carlos Alcaraz disputará el ATP Masters 1000 de Cincinnati para recuperar ritmo de competencia. (Fotografía: Clive Brunskill/Getty Images)

Carlos Alcaraz regresa a defender su título en Nueva York

Como era de esperarse, él no es el único tenista que nos emociona ver en este Grand Slam. Junto a Carlos estará Jannik Sinner, campeón del US Open en 2024 y reciente ganador de su segundo Wimbledon. También dirá presente Alexander Zverev, quien le arrebató el título de Roland Garros al español y, además, el segundo puesto del ranking de la ATP.