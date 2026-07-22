La Copa Mundial 2026 no fue solamente la última para Guillermo Ochoa; también representó la última vez que lo vimos defender una portería. Es oficial: Memo Ochoa se despide del fútbol, el deporte que lo convirtió en un ícono mexicano.
Es oficial: Memo Ochoa le dice adiós al fútbol
Con una trayectoria de 22 años y seis Copas del Mundo, incluida la de 2026, el portero está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera profesional, cerrando así uno de los capítulos más importantes en la historia del fútbol mexicano.
"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes", dijo Ochoa, de 41 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera que lo llevó a defender los colores de nueve clubes en siete países, además de convertirse en una de las máximas figuras de la selección mexicana.
La trayectoria de Memo Ochoa
Ochoa es el portero mexicano con la carrera internacional más destacada. Disputó seis Copas del Mundo, aunque fue titular en tres de ellas. En total, Francisco Guillermo Ochoa jugó 154 partidos con la selección mexicana, conquistó seis títulos de la Copa Oro de la Concacaf y una Liga de Naciones. A nivel de clubes también dejó huella en las ligas de Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal.
Su legado con la selección mexicana incluye actuaciones inolvidables, como la exhibición frente a Brasil en 2014, cuando una espectacular atajada a Neymar permitió que México empatara con el anfitrión. Años más tarde, en Qatar 2022, detuvo un penal a Robert Lewandowski en el debut frente a Polonia. Esas intervenciones, junto con su memorable actuación ante Alemania en Rusia 2018, lo consolidaron como un símbolo del Tricolor y como uno de los mejores porteros en la historia de México.
Con la final de la Copa Mundial 2026 todavía muy reciente, seguramente recuerdas que su último partido con la selección mexicana fue el 24 de junio frente a República Checa, cuando ingresó de cambio al minuto 78 para disputar los últimos minutos de su carrera como seleccionado nacional.
El futuro de Memo Ochoa
Sin embargo, y a pesar del evidente cariño que le tiene a la selección mexicana, en sus planes no está integrarse al cuerpo técnico, como lo hizo Rafa Márquez.
En cambio, Memo Ochoa quiere enfocar esta nueva etapa en generar oportunidades para la niñez mexicana mediante una plataforma que impulse el talento deportivo y otorgue becas a jóvenes de todo el país.
Jorge Berlanga, representante del ahora exguardameta, explicó que el proyecto busca democratizar el acceso a oportunidades mediante la creación de pasaportes deportivos, una herramienta que dará visibilidad no solo a niños con talento, sino también a entrenadores y árbitros. Además, el enfoque irá más allá del fútbol, ya que la iniciativa pretende brindar apoyos y becas escolares que contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de niños mexicanos.
"Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti."
Durante más de dos décadas, Memo Ochoa vivió bajo esa filosofía, esperando el momento exacto para cambiar el rumbo de un partido. Hoy, ese instante ya no estará bajo los tres postes; ahora, el momento decisivo será para miles de niños que encontrarán una oportunidad gracias al proyecto que busca impulsar. Si durante años su legado se construyó deteniendo goles, a partir de ahora también podría medirse por las oportunidades que ayude a abrir para las nuevas generaciones.