Su legado con la selección mexicana incluye actuaciones inolvidables, como la exhibición frente a Brasil en 2014, cuando una espectacular atajada a Neymar permitió que México empatara con el anfitrión. Años más tarde, en Qatar 2022, detuvo un penal a Robert Lewandowski en el debut frente a Polonia. Esas intervenciones, junto con su memorable actuación ante Alemania en Rusia 2018, lo consolidaron como un símbolo del Tricolor y como uno de los mejores porteros en la historia de México.

Con la final de la Copa Mundial 2026 todavía muy reciente, seguramente recuerdas que su último partido con la selección mexicana fue el 24 de junio frente a República Checa, cuando ingresó de cambio al minuto 78 para disputar los últimos minutos de su carrera como seleccionado nacional.

El futuro de Memo Ochoa

Brasil 2014, Alemania 2018 y el penal detenido a Lewandowski en Qatar 2022 quedarán entre las actuaciones más recordadas de su carrera.

(Fotografía: Michael Steele/Getty Images)

Sin embargo, y a pesar del evidente cariño que le tiene a la selección mexicana, en sus planes no está integrarse al cuerpo técnico, como lo hizo Rafa Márquez.

En cambio, Memo Ochoa quiere enfocar esta nueva etapa en generar oportunidades para la niñez mexicana mediante una plataforma que impulse el talento deportivo y otorgue becas a jóvenes de todo el país.

Jorge Berlanga, representante del ahora exguardameta, explicó que el proyecto busca democratizar el acceso a oportunidades mediante la creación de pasaportes deportivos, una herramienta que dará visibilidad no solo a niños con talento, sino también a entrenadores y árbitros. Además, el enfoque irá más allá del fútbol, ya que la iniciativa pretende brindar apoyos y becas escolares que contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de niños mexicanos.

Su siguiente reto estará fuera de las canchas: impulsará una plataforma para brindar visibilidad y oportunidades a niños, entrenadores y árbitros en México.

(Fotografía: Lars Baron/Getty Images)

"Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti."

Durante más de dos décadas, Memo Ochoa vivió bajo esa filosofía, esperando el momento exacto para cambiar el rumbo de un partido. Hoy, ese instante ya no estará bajo los tres postes; ahora, el momento decisivo será para miles de niños que encontrarán una oportunidad gracias al proyecto que busca impulsar. Si durante años su legado se construyó deteniendo goles, a partir de ahora también podría medirse por las oportunidades que ayude a abrir para las nuevas generaciones.