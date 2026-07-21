Seguramente ya viste los videos que han circulado por todo internet. La final entre España y Argentina, en la que La Roja terminó proclamándose campeona del mundo, no concluyó con un momento de celebración por el triunfo, sino que derivó en una pelea campal que, al parecer, comenzó tras la agresión de uno de los jugadores argentinos.
El cuestionable comportamiento de Argentina en la final de la Copa Mundial ya está siendo investigado por la FIFA
Seguramente ya viste los videos que han circulado por todo internet. La final entre España y Argentina, en la que La Roja terminó proclamándose campeona del mundo, no concluyó con un momento de celebración por el triunfo, sino que derivó en una pelea campal que, al parecer, comenzó tras la agresión de uno de los jugadores argentinos.
Presuntamente, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: tras el pitido final, el capitán de España, Rodri, corrió hacia el campo y, durante el trayecto, recibió un golpe en el estómago por parte del argentino Nahuel Molina. A partir de ese momento, varios jugadores de ambas selecciones se involucraron en la trifulca. Según los videos que circulan en redes sociales, Leandro Paredes tomó por el cuello a Eric García y posteriormente derribó a Gavi.
Lo que debía ser un momento de felicidad para la selección española terminó convirtiéndose en una pelea provocada por algunos jugadores que no supieron manejar la derrota de su equipo.
La situación no quedó únicamente en videos ni en las críticas de aficionados y especialistas. El incidente escaló hasta la FIFA, que ayer anunció la apertura de una investigación sobre lo ocurrido.
"Tras examinar los correspondientes informes del partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes ocurridos tras el partido", explicó el organismo en un comunicado.
Pero esta no es la única conducta que está bajo la lupa. La FIFA también investiga el comportamiento de la selección argentina al término de la semifinal contra Inglaterra, cuando algunos jugadores mostraron una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", la cual presuntamente fue introducida de manera ilegal al estadio de Atlanta.
La investigación se debe a que la FIFA prohíbe que jugadores y miembros del cuerpo técnico realicen manifestaciones de carácter político, por lo que quienes hayan participado en esta acción podrían ser sancionados.
Ante esta situación, los aficionados, al menos los españoles, han dejado clara su postura. Es evidente la importancia que tenía este partido y las ganas de ambas selecciones por conquistar el título; sin embargo, también existen maneras de asumir una derrota. Lamentablemente, no es la primera vez que Argentina se ve envuelta en una polémica de este tipo.
No es la primera polémica de Argentina en una final de Copa Mundial
En la final de la Copa Mundial de 2022, la selección argentina también enfrentó cargos relacionados con "comportamiento ofensivo, violaciones de los principios del juego limpio" y "mala conducta de jugadores y oficiales".
Emiliano "Dibu" Martínez realizó un gesto obsceno con el trofeo al Mejor Portero del Torneo y posteriormente fue captado en el vestidor burlándose de Kylian Mbappé. Por su parte, Enzo Fernández, quien fue expulsado durante la final, también tuvo que disculparse por un video publicado posteriormente que fue calificado como "racista y discriminatorio".
Como consecuencia de esos hechos, Argentina fue multada con 18 mil 300 libras esterlinas, aunque ninguno de los jugadores involucrados recibió una sanción deportiva.
Respecto a las posibles medidas disciplinarias que podría imponer la FIFA en esta ocasión, vale la pena recordar el caso de Luis Suárez, quien fue suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses tras morder al defensa italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de 2014.
Sin embargo, es poco probable que los jugadores implicados, Almada, Ayala, Molina y Paredes, reciban una sanción de tal magnitud.