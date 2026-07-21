"Tras examinar los correspondientes informes del partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes ocurridos tras el partido", explicó el organismo en un comunicado.

Pero esta no es la única conducta que está bajo la lupa. La FIFA también investiga el comportamiento de la selección argentina al término de la semifinal contra Inglaterra, cuando algunos jugadores mostraron una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", la cual presuntamente fue introducida de manera ilegal al estadio de Atlanta.

Además de la pelea, la FIFA investiga la pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas" exhibida tras la semifinal ante Inglaterra.

(Fotografía: Shaun Botterill/Getty Images)

La investigación se debe a que la FIFA prohíbe que jugadores y miembros del cuerpo técnico realicen manifestaciones de carácter político, por lo que quienes hayan participado en esta acción podrían ser sancionados.

Ante esta situación, los aficionados, al menos los españoles, han dejado clara su postura. Es evidente la importancia que tenía este partido y las ganas de ambas selecciones por conquistar el título; sin embargo, también existen maneras de asumir una derrota. Lamentablemente, no es la primera vez que Argentina se ve envuelta en una polémica de este tipo.

No es la primera polémica de Argentina en una final de Copa Mundial

En la final de la Copa Mundial de 2022, la selección argentina también enfrentó cargos relacionados con "comportamiento ofensivo, violaciones de los principios del juego limpio" y "mala conducta de jugadores y oficiales".

Emiliano "Dibu" Martínez realizó un gesto obsceno con el trofeo al Mejor Portero del Torneo y posteriormente fue captado en el vestidor burlándose de Kylian Mbappé. Por su parte, Enzo Fernández, quien fue expulsado durante la final, también tuvo que disculparse por un video publicado posteriormente que fue calificado como "racista y discriminatorio".

No es la primera vez que Argentina enfrenta un proceso disciplinario en un Mundial; ya ocurrió tras la Copa del Mundo de 2022. (Fotografía: Matthias Hangst/Getty Images)

Como consecuencia de esos hechos, Argentina fue multada con 18 mil 300 libras esterlinas, aunque ninguno de los jugadores involucrados recibió una sanción deportiva.

Respecto a las posibles medidas disciplinarias que podría imponer la FIFA en esta ocasión, vale la pena recordar el caso de Luis Suárez, quien fue suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses tras morder al defensa italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de 2014.

Sin embargo, es poco probable que los jugadores implicados, Almada, Ayala, Molina y Paredes, reciban una sanción de tal magnitud.