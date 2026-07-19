España volvió a la cima del fútbol mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la final de la Copa Mundial 2026 y se proclamó campeón del mundo por segunda vez en su historia, sumando una nueva estrella a la conseguida en Sudáfrica 2010.
¡Olé, España! La Roja vence a Argentina y conquista su segundo Mundial
España volvió a la cima del fútbol mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la final de la Copa Mundial 2026 y se proclamó campeón del mundo por segunda vez en su historia, sumando una nueva estrella a la conseguida en Sudáfrica 2010.
En un partido intenso y muy disputado, ambos equipos fueron incapaces de romper el empate durante los 90 minutos reglamentarios. España dominó la posesión y generó las oportunidades más claras, mientras que Argentina resistió gracias a su orden defensivo y las intervenciones de Emiliano Martínez.
El momento decisivo llegó en el minuto 106 del tiempo extra. Ferran Torres, quien había ingresado desde el banquillo, aprovechó un balón dentro del área y definió con un potente disparo para marcar el único gol del encuentro. La Albiceleste, que ya jugaba con 10 hombres tras la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, no pudo reaccionar.
Con este triunfo, España conquistó su segundo campeonato mundial, consolidando una generación liderada por Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Además, el título reafirma el gran momento del fútbol español, que también ostenta el campeonato del mundo en la rama femenil.
La jornada también dejó otro hito: Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales al llegar a 22 goles, superando los 21 de Lionel Messi, tras marcar un doblete en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra.
La final también marcó, muy probablemente, el último partido de Lionel Messi con la selección argentina. A sus 39 años, el capitán albiceleste disputó su sexta Copa del Mundo y cerró una trayectoria histórica que incluyó los títulos de Qatar 2022, dos Copas América, una Finalissima y tres finales mundialistas. Aunque no confirmó oficialmente su retiro, en los días previos dejó entrever que este sería el cierre de una era con la Albiceleste.
Horas antes de la final, Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados. "Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar", escribió el capitán argentino, palabras que fueron interpretadas como una despedida de los Mundiales y que conmovieron a millones de aficionados alrededor del mundo.
La jornada también dejó otro hito: Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales al llegar a 22 goles, superando los 21 de Lionel Messi, tras marcar un doblete en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra.