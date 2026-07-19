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¡Olé, España! La Roja vence a Argentina y conquista su segundo Mundial

España derrotó 1-0 a Argentina en tiempos extra con un gol de Ferran Torres y levantó su segunda Copa del Mundo, 16 años después de su primer título en Sudáfrica 2010.
dom 19 julio 2026 04:31 PM
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España volvió a hacer historia. La Roja derrotó a Argentina y conquistó su segundo título mundial, 16 años después de Sudáfrica 2010.
 (Fotografía: Justin Setterfield/Getty Images)

España volvió a la cima del fútbol mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la final de la Copa Mundial 2026 y se proclamó campeón del mundo por segunda vez en su historia, sumando una nueva estrella a la conseguida en Sudáfrica 2010.

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En un partido intenso y muy disputado, ambos equipos fueron incapaces de romper el empate durante los 90 minutos reglamentarios. España dominó la posesión y generó las oportunidades más claras, mientras que Argentina resistió gracias a su orden defensivo y las intervenciones de Emiliano Martínez.

El momento decisivo llegó en el minuto 106 del tiempo extra. Ferran Torres, quien había ingresado desde el banquillo, aprovechó un balón dentro del área y definió con un potente disparo para marcar el único gol del encuentro. La Albiceleste, que ya jugaba con 10 hombres tras la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, no pudo reaccionar.

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Ferran Torres marcó en el tiempo extra el gol que le dio a España el campeonato del Mundial 2026.
 (Fotografía: Dustin Satloff/Getty Images for Rexona)

Con este triunfo, España conquistó su segundo campeonato mundial, consolidando una generación liderada por Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Además, el título reafirma el gran momento del fútbol español, que también ostenta el campeonato del mundo en la rama femenil.

La jornada también dejó otro hito: Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales al llegar a 22 goles, superando los 21 de Lionel Messi, tras marcar un doblete en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra.

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El Mundial también dejó otro récord: Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 22 goles, superando a Lionel Messi.
 (Fotografía: Kevin C. Cox/Getty Images)

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La final también marcó, muy probablemente, el último partido de Lionel Messi con la selección argentina. A sus 39 años, el capitán albiceleste disputó su sexta Copa del Mundo y cerró una trayectoria histórica que incluyó los títulos de Qatar 2022, dos Copas América, una Finalissima y tres finales mundialistas. Aunque no confirmó oficialmente su retiro, en los días previos dejó entrever que este sería el cierre de una era con la Albiceleste.

(Obligatorio)
Lionel Messi disputó el que sería su último Mundial, cerrando una carrera histórica con seis Copas del Mundo y un título en Qatar 2022.
 (Fotografías: Carl Recine/Getty Images)

Horas antes de la final, Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados. "Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar", escribió el capitán argentino, palabras que fueron interpretadas como una despedida de los Mundiales y que conmovieron a millones de aficionados alrededor del mundo.

La jornada también dejó otro hito: Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales al llegar a 22 goles, superando los 21 de Lionel Messi, tras marcar un doblete en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra.

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