En un partido intenso y muy disputado, ambos equipos fueron incapaces de romper el empate durante los 90 minutos reglamentarios. España dominó la posesión y generó las oportunidades más claras, mientras que Argentina resistió gracias a su orden defensivo y las intervenciones de Emiliano Martínez.

El momento decisivo llegó en el minuto 106 del tiempo extra. Ferran Torres, quien había ingresado desde el banquillo, aprovechó un balón dentro del área y definió con un potente disparo para marcar el único gol del encuentro. La Albiceleste, que ya jugaba con 10 hombres tras la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, no pudo reaccionar.

Ferran Torres marcó en el tiempo extra el gol que le dio a España el campeonato del Mundial 2026.

(Fotografía: Dustin Satloff/Getty Images for Rexona)

Con este triunfo, España conquistó su segundo campeonato mundial, consolidando una generación liderada por Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Además, el título reafirma el gran momento del fútbol español, que también ostenta el campeonato del mundo en la rama femenil.

La jornada también dejó otro hito: Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales al llegar a 22 goles, superando los 21 de Lionel Messi, tras marcar un doblete en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra.