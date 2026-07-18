Kimi Antonelli consigue la pole en Bélgica; Max Verstappen arrancará a su lado

«La última vuelta fue buena, muy limpia, así que estoy muy contento», declaró Antonelli tras conseguir la pole.

Max Verstappen, segundo, acompañará al italiano en la primera línea de salida. El neerlandés quedó a tres décimas de segundo, beneficiado por la aspiración de su compañero de Red Bull, Isack Hadjar, quien arrancará desde el fondo de la parrilla por una penalización.

«No estaría aquí sin eso, definitivamente me ayudó. Si no, habría quedado sexto», explicó Verstappen. «Hoy, sabiendo que va a arrancar desde el fondo de la parrilla, Isack hizo un gran trabajo echándome un cable».

Norris pierde 10 posiciones; Hamilton partirá quinto

Lando Norris había conseguido el tercer mejor tiempo de la clasificación, pero una penalización de 10 posiciones por el cambio de motor lo relegó al decimotercer lugar.

George Russell y Charles Leclerc, cuarto y quinto más rápidos de la sesión, avanzarán a la segunda línea de salida. Lewis Hamilton, por su parte, arrancará quinto después de haber sufrido un accidente durante la tercera sesión de entrenamientos libres.

Oscar Piastri partirá sexto, seguido por Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, quienes ocuparán la séptima y octava posición, respectivamente.

Franco Colapinto se beneficiará de las penalizaciones a Norris y Hadjar para arrancar desde el undécimo lugar, mientras que Sergio Pérez también avanzará una posición y comenzará el Gran Premio desde la decimonovena plaza.

La diferencia entre Antonelli y Verstappen fue de tres décimas, pero los cinco pilotos siguientes quedaron separados por apenas dos décimas, un margen estrecho para una carrera en un circuito tan largo como Spa-Francorchamps.

