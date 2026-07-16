Muchas cosas han pasado desde entonces. Alexander Zverev le arrebató el título de campeón de Roland Garros y ascendió una posición en el ranking, relegando al español al tercer lugar. Jannik Sinner volvió a conquistar Wimbledon para mantenerse como número uno del mundo, mientras que Novak Djokovic rompió otro récord.

Alcaraz ha dejado claro que su plan es construir una carrera larga y seguir sumando triunfos. Además, ha sido uno de los jugadores que más abiertamente ha hablado sobre la importancia de mantener un equilibrio entre su vida como tenista profesional y la de un joven de apenas 23 años que también quiere disfrutar de su familia y de otros hobbies.

El español buscará defender el título que conquistó en Cincinnati y retomar el ritmo de competencia rumbo al cierre de la temporada. (Fotografía: Julian Finney/Getty Images)

Pero esta no fue una pausa permanente. Carlos Alcaraz está de vuelta; bueno, habrá que esperar un poco más para verlo en acción. Su regreso será en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se disputará del 13 al 23 de agosto.

¿Podrá repetir el triunfo de 2025 en Cincinnati?

Habrá que esperar para descubrirlo, pero vale la pena recordar que el año pasado el español conquistó este Masters 1000, aunque no de la manera en que le hubiera gustado.