Han pasado tres meses y dos Grand Slams desde la última vez que vimos jugar a Carlos Alcaraz. Fue durante el ATP 500 de Barcelona cuando el español sufrió una lesión en la muñeca que le impidió volver a las canchas. Honestamente, la temporada no ha sido la misma sin sus jugadas.
Carlos Alcaraz está listo para regresar a la cancha
Muchas cosas han pasado desde entonces. Alexander Zverev le arrebató el título de campeón de Roland Garros y ascendió una posición en el ranking, relegando al español al tercer lugar. Jannik Sinner volvió a conquistar Wimbledon para mantenerse como número uno del mundo, mientras que Novak Djokovic rompió otro récord.
Alcaraz ha dejado claro que su plan es construir una carrera larga y seguir sumando triunfos. Además, ha sido uno de los jugadores que más abiertamente ha hablado sobre la importancia de mantener un equilibrio entre su vida como tenista profesional y la de un joven de apenas 23 años que también quiere disfrutar de su familia y de otros hobbies.
Pero esta no fue una pausa permanente. Carlos Alcaraz está de vuelta; bueno, habrá que esperar un poco más para verlo en acción. Su regreso será en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se disputará del 13 al 23 de agosto.
¿Podrá repetir el triunfo de 2025 en Cincinnati?
Habrá que esperar para descubrirlo, pero vale la pena recordar que el año pasado el español conquistó este Masters 1000, aunque no de la manera en que le hubiera gustado.
Disputaba la final ante Jannik Sinner cuando el italiano tuvo que retirarse debido a las molestias provocadas por una lesión. Al momento del abandono, Alcaraz dominaba el primer set por 5-0, por lo que se quedó con el título.
Al respecto, Alcaraz mencionó: "Esta no es la forma en que quiero ganar trofeos. Solo quiero decir que lo lamento. Entiendo cómo te debes sentir ahora".
El regreso de uno de los mejores tenistas del mundo
Ningún tenista es ajeno a detenerse para recuperarse de una lesión. Les ocurrió a Rafael Nadal y Roger Federer, e incluso lo hemos visto con Novak Djokovic, quienes regresaron más fuertes que nunca para seguir conquistando títulos. Por ello, los aficionados del español no esperan menos de su regreso.
Es claro que, a estas alturas de la temporada, Carlos Alcaraz no será el tenista con más títulos ganados en el año. Sin embargo, ya consiguió un logro histórico al convertirse en el jugador más joven en completar el Career Grand Slam, con apenas 22 años, tras conquistar el Abierto de Australia.
Además, ha conquistado 26 títulos individuales a lo largo de una carrera que, pese a su corta duración, ya es extraordinaria. Entre ellos destacan siete títulos de Grand Slam y la medalla de plata individual de los Juegos Olímpicos de París 2024.