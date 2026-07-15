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Deportes

La UEFA tiene a Gianni Infantino en la mira a un año de elegir nuevo presidente de la FIFA

Entre decisiones y controversias, la UEFA parece no estar nada satisfecha con el trabajo de Gianni Infantino y buscaría reemplazarlo en 2027.
mié 15 julio 2026 11:37 AM
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La UEFA ya buscaría un candidato para competir contra Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA de 2027.
 (Fotografía: David Ramos/Getty Images)

Es probable que la edición de 2026 no sea la Copa Mundial más controversial de la historia, pero sin duda pasará por varias inconsistencias que no han pasado desapercibidas para los aficionados. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha sido blanco de críticas y debates entre jugadores, federaciones y distintos sectores del fútbol.

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Desde las pausas de hidratación, que muchos han visto con malos ojos, hasta fallos arbitrales y del VAR, denuncias de favoritismo, controversias en temas de logística y una tarjeta roja que quedó sin efecto después de una llamada, son varios los episodios que han puesto en duda las decisiones de Infantino.

Las principales controversias de Gianni Infantino

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Las controversias del Mundial 2026 han puesto nuevamente a Gianni Infantino en el centro del debate.
 (Fotografía: Carl Recine/Getty Images
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En una era en la que los usuarios pueden encontrar prácticamente todo en internet, ninguno de los movimientos del presidente de la FIFA ha quedado fuera del ojo público.

Cuestionamientos ecológicos: Infantino ha estado presente en varios partidos de la Copa Mundial y sus traslados entre países se han realizado en avión privado. Diversos sectores señalan que estos viajes constantes generan una huella de carbono significativa, lo que contradice los discursos oficiales de la FIFA sobre la protección del medio ambiente.

Acercamiento con el presidente de Estados Unidos: La polémica comenzó con la creación del Premio de la Paz de la FIFA, el cual fue entregado a Donald Trump. A partir de ese momento surgieron denuncias por una presunta falta de neutralidad política, principio que se establece en la Carta Olímpica.

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Desde decisiones arbitrales hasta polémicas institucionales, la gestión de Infantino enfrenta un fuerte escrutinio. (Fotografías: Mandel NGAN - Pool/Getty Images)

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Preferencias arbitrales: Tras el partido entre Argentina y Egipto y la anulación de un gol del conjunto africano, se abrió el debate sobre un supuesto favoritismo hacia el equipo albiceleste, al que se sumaron otras decisiones arbitrales que también fueron interpretadas como beneficiosas para esa selección.

El 'Caso Balogun': Esta es, quizá, la controversia más importante. Todo comenzó con la tarjeta roja mostrada al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, sanción que implicaba automáticamente su suspensión para el siguiente partido.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó personalmente a Gianni Infantino para calificar la expulsión como "injusta" y exigir una revisión. Posteriormente, la tarjeta roja fue revocada, una decisión que provocó la indignación de múltiples federaciones.

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Las elecciones para la presidencia de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo de 2027.
 (Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

Todas estas situaciones han desencadenado un importante escrutinio y una creciente presión institucional. Incluso, Infantino ya habría sido denunciado ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional.

Ante este panorama, la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) estaría buscando un candidato para disputar la presidencia de la FIFA en 2027, año en el que se celebrarán las elecciones. Esto ocurre pese a que Infantino ya confirmó oficialmente su intención de buscar un nuevo mandato.

Las elecciones se llevarán a cabo el 18 de marzo de 2027. Quienes deseen competir por la presidencia deberán presentar su candidatura a más tardar el 18 de noviembre de este año. Será entonces cuando se conozca quiénes buscarán disputar el máximo cargo del fútbol mundial.

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