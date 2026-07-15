Desde las pausas de hidratación, que muchos han visto con malos ojos, hasta fallos arbitrales y del VAR, denuncias de favoritismo, controversias en temas de logística y una tarjeta roja que quedó sin efecto después de una llamada, son varios los episodios que han puesto en duda las decisiones de Infantino.

Las principales controversias de Gianni Infantino

Las controversias del Mundial 2026 han puesto nuevamente a Gianni Infantino en el centro del debate.

(Fotografía: Carl Recine/Getty Images

)

En una era en la que los usuarios pueden encontrar prácticamente todo en internet, ninguno de los movimientos del presidente de la FIFA ha quedado fuera del ojo público.

Cuestionamientos ecológicos: Infantino ha estado presente en varios partidos de la Copa Mundial y sus traslados entre países se han realizado en avión privado. Diversos sectores señalan que estos viajes constantes generan una huella de carbono significativa, lo que contradice los discursos oficiales de la FIFA sobre la protección del medio ambiente.

Acercamiento con el presidente de Estados Unidos: La polémica comenzó con la creación del Premio de la Paz de la FIFA, el cual fue entregado a Donald Trump. A partir de ese momento surgieron denuncias por una presunta falta de neutralidad política, principio que se establece en la Carta Olímpica.