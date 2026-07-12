La final enfrentó a los dos principales protagonistas de la temporada. Zverev golpeó primero al adjudicarse un disputado primer set en el desempate, pero Sinner respondió con la misma moneda al igualar el partido en otro tie-break. A partir de ese momento, el italiano elevó la intensidad desde el fondo de la cancha, redujo los errores no forzados y aprovechó los momentos clave para inclinar definitivamente el encuentro a su favor.

Con esta victoria, Sinner revalidó la corona obtenida en 2025 y reafirmó su posición como el jugador más dominante del circuito masculino. El triunfo llega en una temporada en la que también ha protagonizado una de las rachas más consistentes del tenis reciente, consolidándose como el referente de la nueva generación.

Con autoridad y resiliencia, Sinner volvió a coronarse en el All England Club tras superar una exigente final en cuatro sets. (Fotografía: Cameron Spencer/Getty Images)

La edición 2026 de Wimbledon también estuvo marcada por la ausencia del español Carlos Alcaraz, segundo del ranking mundial, quien no pudo defender sus opciones debido a una lesión. En ese contexto, Sinner respondió a las expectativas y cerró el torneo con una actuación sólida que confirma su hegemonía sobre el césped londinense.