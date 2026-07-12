Jannik Sinner volvió a escribir su nombre en la historia de Wimbledon. El italiano, número uno del ranking ATP, remontó un intenso duelo ante el alemán Alexander Zverev para imponerse por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4, conquistando su segundo título consecutivo sobre el césped del All England Club.
Sinner reina en Wimbledon: remonta a Zverev y conquista su segundo título consecutivo
Jannik Sinner volvió a escribir su nombre en la historia de Wimbledon. El italiano, número uno del ranking ATP, remontó un intenso duelo ante el alemán Alexander Zverev para imponerse por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4, conquistando su segundo título consecutivo sobre el césped del All England Club.
La final enfrentó a los dos principales protagonistas de la temporada. Zverev golpeó primero al adjudicarse un disputado primer set en el desempate, pero Sinner respondió con la misma moneda al igualar el partido en otro tie-break. A partir de ese momento, el italiano elevó la intensidad desde el fondo de la cancha, redujo los errores no forzados y aprovechó los momentos clave para inclinar definitivamente el encuentro a su favor.
Con esta victoria, Sinner revalidó la corona obtenida en 2025 y reafirmó su posición como el jugador más dominante del circuito masculino. El triunfo llega en una temporada en la que también ha protagonizado una de las rachas más consistentes del tenis reciente, consolidándose como el referente de la nueva generación.
La edición 2026 de Wimbledon también estuvo marcada por la ausencia del español Carlos Alcaraz, segundo del ranking mundial, quien no pudo defender sus opciones debido a una lesión. En ese contexto, Sinner respondió a las expectativas y cerró el torneo con una actuación sólida que confirma su hegemonía sobre el césped londinense.
Noskova conquista su primer Grand Slam
La rama femenina también dejó una historia para el recuerdo. La checa Linda Noskova, de 21 años, conquistó su primer título de Grand Slam al derrotar a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 en una final que enfrentó a dos representantes de la República Checa. Tras dominar el primer set, Noskova resistió la reacción de Muchova y recuperó el control del partido en el tercer parcial para coronarse por primera vez en el All England Club.
Visiblemente emocionada durante la ceremonia de premiación, Noskova dedicó el triunfo a su madre, fallecida en 2024, y destacó el orgullo que ambas finalistas representaron para el tenis checo.
Su victoria prolonga la tradición de su país en Wimbledon, donde también fueron campeonas Petra Kvitová, Markéta Vondroušová y Barbora Krejčíková. Además, desde el último título de Serena Williams en 2016, ninguna jugadora ha conseguido repetir campeonato en el cuadro femenino, reflejo de la gran competitividad que vive actualmente la WTA.