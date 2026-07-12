Argentina vs. Inglaterra

Argentina e Inglaterra escribirán un nuevo capítulo de una de las rivalidades más históricas de las Copas del Mundo. (Fotografía: Carl Recine / Justin Setterfield)

Un día después llegará una semifinal con mucho más que fútbol de por medio. Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en una Copa del Mundo, una rivalidad marcada tanto por la historia deportiva como por el contexto político que la rodeó durante décadas.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en un Mundial fue en los octavos de final de Francia 1998. Aquel partido terminó 2-2 tras 120 minutos y Argentina avanzó en la tanda de penales. Ese encuentro también es recordado por la expulsión de David Beckham después de una patada sobre Diego Simeone, una acción que marcó durante años la carrera del inglés.

Pero la historia entre ambos países en los Mundiales va mucho más atrás. En México 1986 protagonizaron uno de los partidos más famosos de todos los tiempos: Diego Armando Maradona anotó primero el polémico gol de la "Mano de Dios" y, apenas unos minutos después, firmó el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo, dejando atrás a medio equipo inglés antes de marcar. Ese partido terminó 2-1 para Argentina y quedó para siempre como uno de los capítulos más emblemáticos del fútbol.

Casi 40 años después, ambos vuelven a cruzarse con un boleto a la final en juego.

Cuándo: Miércoles 15 de julio

Hora: 3:00 p.m. (Centro de México)

Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

La cuenta regresiva para conocer a los finalistas ya comenzó. En solo dos partidos sabremos qué selecciones llegarán al MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la gran final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio.