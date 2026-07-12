Después de un mes de fútbol, sorpresas y eliminatorias que se definieron en penales, el Mundial 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas. España, Francia, Argentina e Inglaterra sobrevivieron a un torneo que por primera vez reunió a 48 selecciones y ahora están a un solo partido de disputar la final.
Te decimos cuándo y a qué hora ver los últimos partidos previo a la final de la Copa Mundial
Después de un mes de fútbol, sorpresas y eliminatorias que se definieron en penales, el Mundial 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas. España, Francia, Argentina e Inglaterra sobrevivieron a un torneo que por primera vez reunió a 48 selecciones y ahora están a un solo partido de disputar la final.
Las semifinales reúnen a cuatro selecciones acostumbradas a competir en las grandes citas. Dos campeones del mundo recientes, una España que llega como una de las selecciones con mejor funcionamiento del torneo y una Inglaterra que busca romper una sequía mundialista que ya supera el medio siglo. Si todavía no haces espacio en tu agenda, aquí te decimos cuándo y dónde ver los dos partidos que definirán a los finalistas.
España vs. Francia
La primera semifinal enfrentará a dos de las selecciones que mejor fútbol han mostrado durante el campeonato. España llega después de eliminar a Portugal y Bélgica, mientras que Francia mantiene una de las defensas más sólidas del torneo y ha confirmado por qué volvió a ser considerada una de las grandes favoritas desde el inicio.
Será también un nuevo capítulo de una rivalidad que ha crecido durante la última década. Entre finales de Nations League, Eurocopa y eliminatorias internacionales, ambos equipos han protagonizado algunos de los partidos más atractivos del fútbol europeo reciente.
Cuándo: Martes 14 de julio
Hora: 3:00 p.m. (Centro de México)
Sede: Dallas Stadium, Texas.
Argentina vs. Inglaterra
Un día después llegará una semifinal con mucho más que fútbol de por medio. Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en una Copa del Mundo, una rivalidad marcada tanto por la historia deportiva como por el contexto político que la rodeó durante décadas.
La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en un Mundial fue en los octavos de final de Francia 1998. Aquel partido terminó 2-2 tras 120 minutos y Argentina avanzó en la tanda de penales. Ese encuentro también es recordado por la expulsión de David Beckham después de una patada sobre Diego Simeone, una acción que marcó durante años la carrera del inglés.
Pero la historia entre ambos países en los Mundiales va mucho más atrás. En México 1986 protagonizaron uno de los partidos más famosos de todos los tiempos: Diego Armando Maradona anotó primero el polémico gol de la "Mano de Dios" y, apenas unos minutos después, firmó el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo, dejando atrás a medio equipo inglés antes de marcar. Ese partido terminó 2-1 para Argentina y quedó para siempre como uno de los capítulos más emblemáticos del fútbol.
Casi 40 años después, ambos vuelven a cruzarse con un boleto a la final en juego.
Cuándo: Miércoles 15 de julio
Hora: 3:00 p.m. (Centro de México)
Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
La cuenta regresiva para conocer a los finalistas ya comenzó. En solo dos partidos sabremos qué selecciones llegarán al MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la gran final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio.