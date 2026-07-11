El alemán tampoco dio margen para las sorpresas. En la antesala de la final superó al británico Arthur Fery por 7-6 (7-0), 6-2 y 6-4, resultado que le permitió disputar por primera vez el título sobre el césped del All England Club y mantenerse en la pelea por su segundo Grand Slam consecutivo.

El italiano llega como número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon; Zverev viene de conquistar Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera.

(Fotografía: Cameron Spencer/Getty Images)

Más allá del gran momento de ambos, el historial reciente favorece ampliamente a Sinner. La final de Wimbledon será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos y el italiano domina la serie por 10 victorias contra 4. Además, llega con una racha de nueve triunfos consecutivos sobre el alemán, incluyendo cuatro victorias durante la temporada 2026. La última ocasión en la que Zverev logró imponerse fue en los octavos de final del US Open 2023.

Ese dominio convierte a Sinner en el favorito sobre el papel, aunque el gran nivel mostrado por Zverev durante los últimos meses hace pensar en un partido mucho más equilibrado que los antecedentes recientes.

Final de Wimbledon 2026: horario y dónde ver EN VIVO desde México

La final masculina de Wimbledon se disputará este domingo 12 de julio, a las 09:00 horas (tiempo del Centro de México), una vez concluya la final de dobles femenil. En México podrá seguirse en vivo a través de ESPN y de la plataforma Disney+.

Con el número uno del mundo buscando defender el título y un campeón de Roland Garros decidido a conquistar el césped de Londres por primera vez, todo está listo para una final que podría convertirse en uno de los mejores partidos del año.