La edición 2026 de Wimbledon tendrá una final de alto calibre. Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentarán este domingo 12 de julio en el All England Club para definir al nuevo campeón del tercer Grand Slam de la temporada, en un duelo que reúne al mejor jugador del ranking ATP con uno de los tenistas más consistentes del año.
Lo que debes saber sobre la final de Wimbledon 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev
La edición 2026 de Wimbledon tendrá una final de alto calibre. Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentarán este domingo 12 de julio en el All England Club para definir al nuevo campeón del tercer Grand Slam de la temporada, en un duelo que reúne al mejor jugador del ranking ATP con uno de los tenistas más consistentes del año.
¿Cómo llegan Jannik Sinner y Alexander Zverev a la final de Wimbledon 2026?
Aunque ambos llegan con realidades distintas, los dos han firmado una temporada sobresaliente. Sinner continúa consolidándose como el referente del circuito masculino después de conquistar títulos importantes como Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, además de llegar a Londres como vigente campeón del torneo y número uno del mundo.
Zverev, por su parte, vive probablemente el mejor momento de su carrera. Hace apenas unas semanas levantó el trofeo de Roland Garros, el primer Grand Slam de su trayectoria, y en Wimbledon confirmó ese nivel para instalarse por primera vez en la final del césped londinense.
Su camino hacia la definición dejó claro por qué ambos eran favoritos desde el inicio del torneo. El italiano mostró un tenis prácticamente impecable durante las dos semanas y en semifinales eliminó a Novak Djokovic con parciales de 6-4, 6-4 y 6-4, alcanzando así su segunda final consecutiva en Wimbledon.
El alemán tampoco dio margen para las sorpresas. En la antesala de la final superó al británico Arthur Fery por 7-6 (7-0), 6-2 y 6-4, resultado que le permitió disputar por primera vez el título sobre el césped del All England Club y mantenerse en la pelea por su segundo Grand Slam consecutivo.
Más allá del gran momento de ambos, el historial reciente favorece ampliamente a Sinner. La final de Wimbledon será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos y el italiano domina la serie por 10 victorias contra 4. Además, llega con una racha de nueve triunfos consecutivos sobre el alemán, incluyendo cuatro victorias durante la temporada 2026. La última ocasión en la que Zverev logró imponerse fue en los octavos de final del US Open 2023.
Ese dominio convierte a Sinner en el favorito sobre el papel, aunque el gran nivel mostrado por Zverev durante los últimos meses hace pensar en un partido mucho más equilibrado que los antecedentes recientes.
Final de Wimbledon 2026: horario y dónde ver EN VIVO desde México
La final masculina de Wimbledon se disputará este domingo 12 de julio, a las 09:00 horas (tiempo del Centro de México), una vez concluya la final de dobles femenil. En México podrá seguirse en vivo a través de ESPN y de la plataforma Disney+.
Con el número uno del mundo buscando defender el título y un campeón de Roland Garros decidido a conquistar el césped de Londres por primera vez, todo está listo para una final que podría convertirse en uno de los mejores partidos del año.