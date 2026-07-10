Todo sobre el Abierto de Los Cabos 2026: los tenistas que competirán, fechas, boletos y más

En la edición 2026 del torneo Mifel Tennis Open by Telcel Oppo -nombre oficial-, se contará con la presencia de tenistas destacados del ATP Tour como el checo Jiri Lehecka (14º del PIF ATP Rankings), el italiano Luciano Darderi (16º), el argentino Francisco Cerúndolo (21º), Karen Khachanov (22º), el británico Cameron Norrie (29º) y el canadiense Denis Shapovalov (41º y campeón vigente).

Además, los mexicanos Rodrigo Pacheco y Santiago González formarán parte del festejo. Serán dupla en dobles, mientras que el joven tenista Rodrigo de 21 años, también recibió invitación para el main draw de singles con el francés Moise Kouame, quien participó hasta tercera ronda en Roland Garros.

Fechas del Abierto de Los Cabos

Toma nota porque se realizará entre el 25 de julio y el 1 de agosto.

Actividades

Las actividades dan inicio con el Kids Nite el primer día de qualy, además se estrena el Wellness Day y ofrecerán shows especiales musicales Rosalia de Cuba, 80s y 90s Night y Karaoke Night.

También, la tradicional fiesta de blanco antes del inicio del torneo en Toro Latin Kitchen no puede faltar, mientras que Soho House y Bar Marte se suman a la fiesta de clausura del torneo a la par de la inauguración de sucursales en Los Cabos.

Mextenis Talks! regresa a la agenda. Durante tres jornadas habrá charlas exclusivas con los mejores invitados, entre ellos los protagonistas del podcast sensación Nothing Major. De jueves a sábado, John Isner (campeón de Los Cabos en dobles 2021), Sam Querrey (campeón en singles 2017) y el estadounidense Steve Johnson se unen a la celebración.

Boletos

Los boletos ya están disponibles a la venta. Podrás elegir la serie o el día de tu interés en este link .