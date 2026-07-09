El Estadio de Boston, Massachusetts, será el escenario donde Francia y Marruecos se enfrentarán por un boleto a la semifinal y, con ello, dar un paso más hacia el sueño de levantar la Copa del Mundo.
Inician los cuartos de final: el camino de Francia y Marruecos rumbo a la semifinal
El Estadio de Boston, Massachusetts, será el escenario donde Francia y Marruecos se enfrentarán por un boleto a la semifinal y, con ello, dar un paso más hacia el sueño de levantar la Copa del Mundo.
Ambas selecciones no son ajenas entre sí. En Qatar 2022 se enfrentaron en las semifinales y, en aquella ocasión, Francia se impuso 2-0 sobre Marruecos. ¿Se repetirá la historia?
Repasemos el recorrido de ambos equipos desde el inicio de la Copa Mundial hasta su próximo enfrentamiento.
Francia
'Les Bleus' han disputado cuatro partidos en la Copa Mundial 2026, logrando avanzar invictos hasta los cuartos de final:
Francia vs. Senegal: 3-1. Estadio de Nueva York. Goles de Kylian Mbappé al minuto 65 y al 90+5, y de Bradley Barcola al minuto 82.
Francia vs. Irak: 3-0. Estadio de Filadelfia. Goles de Kylian Mbappé a los minutos 14 y 54, y de Ousmane Dembélé al minuto 66.
Noruega vs. Francia: 1-4. Estadio de Boston. Goles de Ousmane Dembélé a los minutos 7, 20 y 32, y de Désiré Doué al minuto 90+4.
Francia vs. Paraguay: 1-0. Estadio de Filadelfia. Gol de penal de Kylian Mbappé al minuto 70.
Marruecos
La selección de Marruecos ha disputado cinco partidos, uno de ellos definido en penales. Así ha sido su recorrido desde la fase de grupos:
Brasil vs. Marruecos: 1-1. Estadio de Nueva York. Gol de Ismael Saibari al minuto 21.
Marruecos vs. Escocia: 1-0. Estadio Gillette, Massachusetts. Gol de Ismael Saibari al minuto 2.
Marruecos vs. Haití: 4-2. Estadio de Atlanta. Goles de Achraf Hakimi al minuto 39, Ismael Saibari al 45+1, Soufiane Rahimi al 78 y Gessime Yassine al 89.
Países Bajos vs. Marruecos: 1 (2) - (3) 1. Estadio de Monterrey. En la tanda de penales marcaron Soufiane Rahimi, C. Talbi e Ismael Saibari.
Canadá vs. Marruecos: 0-3. Estadio de Houston. Goles de Azzedine Ounahi a los minutos 50 y 82, y de Soufiane Rahimi al minuto 90+8.
Dónde ver el partido entre Francia y Marruecos
El partido se jugará en el Estadio de Boston y el silbatazo inicial será a las 2:00 p. m., tiempo del centro de México. Podrás seguir el encuentro a través de Canal 5, TUDN y ViX.