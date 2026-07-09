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Deportes

Inician los cuartos de final: el camino de Francia y Marruecos rumbo a la semifinal

En la recta final de la Copa Mundial, Francia se enfrenta a Marruecos por un pase a la semifinal. Repasemos el camino que ambas selecciones han recorrido durante la competencia.
jue 09 julio 2026 12:00 PM
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Conoce los resultados, goleadores y dónde ver el partido entre Francia y Marruecos este miércoles (Fotografía: Julian Finney/Getty Images)

El Estadio de Boston, Massachusetts, será el escenario donde Francia y Marruecos se enfrentarán por un boleto a la semifinal y, con ello, dar un paso más hacia el sueño de levantar la Copa del Mundo.

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Ambas selecciones no son ajenas entre sí. En Qatar 2022 se enfrentaron en las semifinales y, en aquella ocasión, Francia se impuso 2-0 sobre Marruecos. ¿Se repetirá la historia?

Repasemos el recorrido de ambos equipos desde el inicio de la Copa Mundial hasta su próximo enfrentamiento.

Francia

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Mbappé e Ismael Saibari lideran a sus selecciones en un duelo que promete emociones. (Fotografía: Justin Setterfield/Getty Images)

'Les Bleus' han disputado cuatro partidos en la Copa Mundial 2026, logrando avanzar invictos hasta los cuartos de final:

Francia vs. Senegal: 3-1. Estadio de Nueva York. Goles de Kylian Mbappé al minuto 65 y al 90+5, y de Bradley Barcola al minuto 82.

Francia vs. Irak: 3-0. Estadio de Filadelfia. Goles de Kylian Mbappé a los minutos 14 y 54, y de Ousmane Dembélé al minuto 66.

Noruega vs. Francia: 1-4. Estadio de Boston. Goles de Ousmane Dembélé a los minutos 7, 20 y 32, y de Désiré Doué al minuto 90+4.

Francia vs. Paraguay: 1-0. Estadio de Filadelfia. Gol de penal de Kylian Mbappé al minuto 70.

Marruecos

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Cuatro años después de Qatar 2022, Francia y Marruecos vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo.
 (Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

La selección de Marruecos ha disputado cinco partidos, uno de ellos definido en penales. Así ha sido su recorrido desde la fase de grupos:

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Brasil vs. Marruecos: 1-1. Estadio de Nueva York. Gol de Ismael Saibari al minuto 21.

Marruecos vs. Escocia: 1-0. Estadio Gillette, Massachusetts. Gol de Ismael Saibari al minuto 2.

Marruecos vs. Haití: 4-2. Estadio de Atlanta. Goles de Achraf Hakimi al minuto 39, Ismael Saibari al 45+1, Soufiane Rahimi al 78 y Gessime Yassine al 89.

Países Bajos vs. Marruecos: 1 (2) - (3) 1. Estadio de Monterrey. En la tanda de penales marcaron Soufiane Rahimi, C. Talbi e Ismael Saibari.

Canadá vs. Marruecos: 0-3. Estadio de Houston. Goles de Azzedine Ounahi a los minutos 50 y 82, y de Soufiane Rahimi al minuto 90+8.

Dónde ver el partido entre Francia y Marruecos

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Conoce los resultados, goleadores y dónde ver el partido entre Francia y Marruecos este miércoles (Fotografía: Julian Finney/Getty Images)

El partido se jugará en el Estadio de Boston y el silbatazo inicial será a las 2:00 p. m., tiempo del centro de México. Podrás seguir el encuentro a través de Canal 5, TUDN y ViX.

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