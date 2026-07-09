Ambas selecciones no son ajenas entre sí. En Qatar 2022 se enfrentaron en las semifinales y, en aquella ocasión, Francia se impuso 2-0 sobre Marruecos. ¿Se repetirá la historia?

Repasemos el recorrido de ambos equipos desde el inicio de la Copa Mundial hasta su próximo enfrentamiento.

Francia

Mbappé e Ismael Saibari lideran a sus selecciones en un duelo que promete emociones. (Fotografía: Justin Setterfield/Getty Images)

'Les Bleus' han disputado cuatro partidos en la Copa Mundial 2026, logrando avanzar invictos hasta los cuartos de final:

Francia vs. Senegal: 3-1. Estadio de Nueva York. Goles de Kylian Mbappé al minuto 65 y al 90+5, y de Bradley Barcola al minuto 82.

Francia vs. Irak: 3-0. Estadio de Filadelfia. Goles de Kylian Mbappé a los minutos 14 y 54, y de Ousmane Dembélé al minuto 66.

Noruega vs. Francia: 1-4. Estadio de Boston. Goles de Ousmane Dembélé a los minutos 7, 20 y 32, y de Désiré Doué al minuto 90+4.

Francia vs. Paraguay: 1-0. Estadio de Filadelfia. Gol de penal de Kylian Mbappé al minuto 70.

Marruecos

Cuatro años después de Qatar 2022, Francia y Marruecos vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo.

(Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

La selección de Marruecos ha disputado cinco partidos, uno de ellos definido en penales. Así ha sido su recorrido desde la fase de grupos: