Qué equipos pasaron a cuartos de final del Mundial 2026, cuándo juegan y dónde verlos gratis

No nos dejarás mentir, el Mundial 2026 nos ha dado grandes momentos hasta ahora que sin duda quedarán plasmados en la historia del futbol. Por supuesto, no olvidamos la derrota de México ante Inglaterra y, aunque aún nos recuperamos de eso, estamos listos para seguir los cuartos de final y acá te decimos todos los detalles para que no te los pierdas.
Mundial 2026: Los equipos que pasaron a cuartos de final y dónde ver los encuentros
Cada partido de octavos de final dejó huella. Dos momentos muy comentados fue la eliminación de los países anfitriones y el adiós de Portugal ante España, ya que este encuentro fue el último de Cristino Ronaldo en las Copas del Mundo, confirmó el mismo astro del futbol.
Di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Esta es la vida de un futbolista
Con esto, CR7 le pone fin a una historia de 20 años y seis ediciones con la selección portuguesa en las Copas del Mundo. “Estoy normal, triste por salir de esta manera del Mundial (…) di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Esta es la vida de un futbolista”, explicó en una entrevista con Sportv.
“A veces ganamos, otras perdemos y tenemos que seguir adelante. La verdad es que este fue mi último Mundial y ahora tendré tiempo con mi familia para no tomar decisiones con la cabeza caliente”, agrega.
Pero la historia del Mundial 2026 continúa escribiéndose y, para que sigas la siguiente fase te decimos cuáles son todos los equipos que pasaron y a qué hora ver cada encuentro.
Equipos en cuartos de final del Mundial 2026
Francia vs. Marruecos, jueves 09 de julio a las 02:00 p. m., tiempo centro de México
España vs. Bélgica, viernes 10 de julio a la 01:00 p. m., tiempo centro de México
Noruega vs. Inglaterra, sábado 11 de julio a las 03:00 p. m., tiempo centro de México
Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio a las 07:00 p. m., tiempo centro de México.
Dónde ver los encuentros de cuartos de final
Todos los encuentros de cuartos de final de la Copa del Mundo podrás verlo en vivo y gratis a través de televisión abierta en Canal 7 y en Canal 5, así como en streaming por ViX Premium.