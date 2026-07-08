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Deportes

Mundial 2026: Los equipos que pasaron a cuartos de final y dónde ver los encuentros

La Copa del Mundo avanza a cuartos de final con equipos fuertes. Para que no te pierdas ningún encuentro te decimos cuándo y dónde verlos gratis.
mié 08 julio 2026 05:55 AM
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Qué equipos pasaron a cuartos de final del Mundial 2026, cuándo juegan y dónde verlos gratis
Francia es uno de los equipos fuertes del Mundial 2026 y que se enfrentará en cuartos de final ante Marruecos. Acá la lista completa, fechas de los enfrentamientos y dónde ver los partidos gratis. (Dan Mullan/Getty Images)

No nos dejarás mentir, el Mundial 2026 nos ha dado grandes momentos hasta ahora que sin duda quedarán plasmados en la historia del futbol. Por supuesto, no olvidamos la derrota de México ante Inglaterra y, aunque aún nos recuperamos de eso, estamos listos para seguir los cuartos de final y acá te decimos todos los detalles para que no te los pierdas.

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Cada partido de octavos de final dejó huella. Dos momentos muy comentados fue la eliminación de los países anfitriones y el adiós de Portugal ante España, ya que este encuentro fue el último de Cristino Ronaldo en las Copas del Mundo, confirmó el mismo astro del futbol.

Di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Esta es la vida de un futbolista
Cristiano Ronaldo

Con esto, CR7 le pone fin a una historia de 20 años y seis ediciones con la selección portuguesa en las Copas del Mundo. “Estoy normal, triste por salir de esta manera del Mundial (…) di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Esta es la vida de un futbolista”, explicó en una entrevista con Sportv.

Cristiano Ronaldo se despide del Mundial 2026 y de las próximas ediciones
Cristiano Ronaldo. (Florencia Tan Jun/Getty Images)

“A veces ganamos, otras perdemos y tenemos que seguir adelante. La verdad es que este fue mi último Mundial y ahora tendré tiempo con mi familia para no tomar decisiones con la cabeza caliente”, agrega.

Pero la historia del Mundial 2026 continúa escribiéndose y, para que sigas la siguiente fase te decimos cuáles son todos los equipos que pasaron y a qué hora ver cada encuentro.

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Equipos en cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos, jueves 09 de julio a las 02:00 p. m., tiempo centro de México
España vs. Bélgica, viernes 10 de julio a la 01:00 p. m., tiempo centro de México
Noruega vs. Inglaterra, sábado 11 de julio a las 03:00 p. m., tiempo centro de México
Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio a las 07:00 p. m., tiempo centro de México.

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Dónde ver los encuentros de cuartos de final

Todos los encuentros de cuartos de final de la Copa del Mundo podrás verlo en vivo y gratis a través de televisión abierta en Canal 7 y en Canal 5, así como en streaming por ViX Premium.

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