Mientras gran parte de la atención deportiva está puesta en el Mundial, hay otro deporte que está dominando el pasto: el tenis. Más específicamente, Wimbledon, el penúltimo Grand Slam de la temporada, que si bien no nos ha dado tantas sorpresas como Roland Garros, sí ha dejado a varios de los favoritos fuera de la competencia.
Wimbledon 2026: Los favoritos para la final y quienes se quedaron en el camino
Mientras gran parte de la atención deportiva está puesta en el Mundial, hay otro deporte que está dominando el pasto: el tenis. Más específicamente, Wimbledon, el penúltimo Grand Slam de la temporada, que si bien no nos ha dado tantas sorpresas como Roland Garros, sí ha dejado a varios de los favoritos fuera de la competencia.
En la tercera semana del torneo, y ya en la recta final, comienzan a perfilarse los posibles contendientes al título y, como es costumbre, el público ya tiene a sus favoritos.
Los que se quedaron en el camino
Si bien el cuadro de esta temporada no ha sido tan atípico como el del Grand Slam pasado, durante la primera y segunda ronda quedaron fuera varias figuras importantes.
En el cuadro masculino, en la primera ronda fueron eliminados Casper Ruud, Andrey Rublev, Luciano Darderi y Cameron Norrie; mientras que en la segunda se despidieron Arthur Fils, Brandon Nakashima, Alexander Bublik y Alex de Miñaur, entre otros.
En el cuadro femenino, las eliminaciones más destacadas fueron las de Aryna Sabalenka, número uno del mundo, e Iga Świątek, campeona de Wimbledon 2025. A ellas se suman otros nombres importantes como Alexandra Eala, Madison Keys, Elena Rybakina, Emma Navarro y Mirra Andreeva, ganadora de Roland Garros.
Los que siguen en la competencia
Aunque uno de los grandes favoritos, Carlos Alcaraz, se bajó mucho antes de que comenzara el torneo, todavía quedan varios nombres que ilusionan al público. Entre ellos está Jannik Sinner, actual campeón de Wimbledon, quien buscará defender su título con garra. También sigue en carrera Novak Djokovic, quien ayer rompió un récord al conseguir su victoria número 106 en este Grand Slam.
En la parte baja del cuadro permanecen Flavio Cobolli, Arthur Fery, Taylor Fritz y el ganador del duelo entre Alexander Zverev y Jiri Lehecka.
Los cuartos de final quedaron de la siguiente manera:
- Jannik Sinner (N.º 1 - ITA) vs. Jan-Lennard Struff (N.º 74 - ALE)
- Novak Djokovic (N.º 8 - SRB) vs. Félix Auger-Aliassime (N.º 4 - CAN)
- Flavio Cobolli (N.º 10 - ITA) vs. Arthur Fery (N.º 114 - GBR)
- Taylor Fritz (N.º 7 - USA) vs. Alexander Zverev / Jiri Lehecka
En el cuadro femenino también continúan varias de las favoritas, entre ellas Naomi Osaka, Karolína Muchová, Jessica Pegula, Coco Gauff, Jasmine Paolini y Marta Kostyuk.
Los cuartos de final se disputarán así:
- Naomi Osaka (N.º 14 - JPN) vs. Karolína Muchová (N.º 9 - CZE)
- Jessica Pegula (N.º 4 - USA) vs. Coco Gauff (N.º 7 - USA)
- Marta Kostyuk (N.º 13 - UCR) vs. Jasmine Paolini (N.º 15 - ITA)
- Elise Mertens (N.º 27 - BEL) vs. Linda Nosková (N.º 12 - CZE)
La final de Wimbledon, tanto en la rama femenina como en la masculina, se disputará este fin de semana. La final femenina se jugará el sábado 11 de julio a las 9:00 horas (hora local), mientras que la masculina tendrá lugar el domingo 12 de julio a la misma hora. La gran pregunta es: ¿quiénes llegarán a disputar el título este fin de semana?