En la tercera semana del torneo, y ya en la recta final, comienzan a perfilarse los posibles contendientes al título y, como es costumbre, el público ya tiene a sus favoritos.

Los que se quedaron en el camino

De Sabalenka e Iga Świątek a Ruud y Rublev: varios de los grandes nombres ya quedaron fuera de Wimbledon 2026.

(Fotografía: Clive Brunskill/Getty Images)

Si bien el cuadro de esta temporada no ha sido tan atípico como el del Grand Slam pasado, durante la primera y segunda ronda quedaron fuera varias figuras importantes.

En el cuadro masculino, en la primera ronda fueron eliminados Casper Ruud, Andrey Rublev, Luciano Darderi y Cameron Norrie; mientras que en la segunda se despidieron Arthur Fils, Brandon Nakashima, Alexander Bublik y Alex de Miñaur, entre otros.

Fotografía: Cameron Spencer/Getty Images

En el cuadro femenino, las eliminaciones más destacadas fueron las de Aryna Sabalenka, número uno del mundo, e Iga Świątek, campeona de Wimbledon 2025. A ellas se suman otros nombres importantes como Alexandra Eala, Madison Keys, Elena Rybakina, Emma Navarro y Mirra Andreeva, ganadora de Roland Garros.

Los que siguen en la competencia