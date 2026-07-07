Estamos por terminar los octavos de final de la competencia y la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 se siente cada vez más reñida, aunque Lionel Messi se mantuvo por encima del resto de jugadores durante gran parte de la competencia, Kylian Mbappé y Erling Haaland acortaron la ventaja y lo alcanzaron, pero el resto de goleadores no se quedan muy lejos.
La tabla de goleadores se mueve y Messi, Mbappé y Haaland empatan con 7 goles
El capitán de Argentina llega a los cuartos de final con siete anotaciones, pero mientras que al inicio de la competencia se mantuvo muy por encima del resto, rápidamente Kylian Mbappé y Erling Haaland consiguieron la misma cantidad, pero aún así, la carrera está lejos de definirse.
Apenas detrás del argentino, Kylian Mbappé y Erling Haaland, está Harry Kane, con seis goles, uno de ellos contra México, Mikel Oyarzabal, Jude Bellingham, Ousmane Dembele y Julian Quiñones, todos con cuatro goles, aunque, desafortunadamente, Quiñones ya quedó fuera de la competencia.
Recordemos que la Bota de Oro reconoce al máximo goleador de cada Copa del Mundo. En caso de empate en goles, el primer criterio de desempate son las asistencias y, si la igualdad continúa, se toma en cuenta quién disputó menos minutos durante el torneo.
Quizá ya no lidera la lista, aún así Messi sigue ampliando su legado mundialista. Con sus anotaciones en fase de grupos, dieciseisavos y octavos alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del torneo y superando definitivamente los registros anteriores.
Sin embargo, el premio todavía está completamente abierto. En este punto de la competencia, cada partido de eliminación directa puede convertirse en una oportunidad para sumar goles y acercarse al liderato. Un doblete o un hat-trick pueden modificar la clasificación de un día para otro.
Con varios de los grandes favoritos todavía con vida en el torneo, la lucha por la Bota de Oro promete convertirse en una de las historias que acompañarán la recta final del Mundial 2026.
Así marcha la carrera por la Bota de Oro tras la fase de grupos:
Siete goles
- Lionel Messi (Argentina)
- Kylian Mbappé (Francia)
- Erling Haaland (Noruega)
Seis goles
- Harry Kane (Inglaterra):
Cuatro goles
- Harry Kane (Inglaterra)
- Ousmane Dembélé (Francia)
- Mikel Oyarzabal (España
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Vinicius Junior (Brasil) - Fuera de la competencia
- Julian Quiñones (México) - Fuera de la competencia
- Ismaila Sarr (Senegal) - Fuera de la competencia
Después de los siente tantos de Messi, Mpabbé y Haaland, la diferencia es de apenas uno y dos goles respecto al grupo que le sigue, por lo que los cuartos de final serán determinantes para definir al máximo goleador del Mundial 2026.