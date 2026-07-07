La tabla de goleadores se mueve y Messi, Mbappé y Haaland empatan con 7 goles

El capitán de Argentina llega a los cuartos de final con siete anotaciones, pero mientras que al inicio de la competencia se mantuvo muy por encima del resto, rápidamente Kylian Mbappé y Erling Haaland consiguieron la misma cantidad, pero aún así, la carrera está lejos de definirse.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé son dos de los principales perseguidores de Messi. Ambos llegan a la fase de eliminación directa con cuatro anotaciones.

(Fotografía: Darrian Traynor/Getty Images)

Apenas detrás del argentino, Kylian Mbappé y Erling Haaland, está Harry Kane, con seis goles, uno de ellos contra México, Mikel Oyarzabal, Jude Bellingham, Ousmane Dembele y Julian Quiñones, todos con cuatro goles, aunque, desafortunadamente, Quiñones ya quedó fuera de la competencia.

Recordemos que la Bota de Oro reconoce al máximo goleador de cada Copa del Mundo. En caso de empate en goles, el primer criterio de desempate son las asistencias y, si la igualdad continúa, se toma en cuenta quién disputó menos minutos durante el torneo.

Fotografía: Dan Mullan/Getty Images

Quizá ya no lidera la lista, aún así Messi sigue ampliando su legado mundialista. Con sus anotaciones en fase de grupos, dieciseisavos y octavos alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del torneo y superando definitivamente los registros anteriores.