El récord llegó acompañado de otro paso importante: el boleto a los cuartos de final. Djokovic derrotó al ruso Roman Safiullin en cuatro sets, en un partido que exigió paciencia, cambios de estrategia y mucha experiencia para salir adelante.

Lo más llamativo es que esta nueva marca llega cuando muchos ya hablaban del final de su carrera. A sus 39 años, Djokovic sigue compitiendo al máximo nivel y demostrando que la edad no necesariamente marca el límite cuando el físico, la disciplina y la mentalidad siguen acompañando.

A sus 39 años, Djokovic volvió a demostrar que la experiencia también gana partidos. Ya está en los cuartos de final de Wimbledon.

(Fotografía: Cameron Spencer/Getty Images)

Después del encuentro, el propio serbio reconoció que no fue uno de sus partidos más cómodos. "Sobrevivir para prosperar, así es como me siento. Espero que ahora llegue la parte de prosperar", dijo tras asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo. También admitió que Safiullin logró incomodarlo desde el fondo de la cancha, algo que pocas veces ocurre.

Más allá del nuevo récord, el torneo todavía le ofrece objetivos mucho más grandes. Djokovic busca conquistar su octavo título de Wimbledon, una cifra que le permitiría igualar la marca que Roger Federer mantiene como el máximo ganador del torneo en la rama masculina.

