Cuando parecía que ya no quedaban marcas por romper, Novak Djokovic volvió a sorprender. Este domingo, el serbio consiguió su victoria número 106 en Wimbledon y se convirtió en el tenista con más triunfos en la historia del cuadro masculino del torneo, dejando atrás las 105 victorias de Roger Federer.
Novak Djokovic rompe otro récord en Wimbledon y demuestra que su historia todavía no termina
Cuando parecía que ya no quedaban marcas por romper, Novak Djokovic volvió a sorprender. Este domingo, el serbio consiguió su victoria número 106 en Wimbledon y se convirtió en el tenista con más triunfos en la historia del cuadro masculino del torneo, dejando atrás las 105 victorias de Roger Federer.
El récord llegó acompañado de otro paso importante: el boleto a los cuartos de final. Djokovic derrotó al ruso Roman Safiullin en cuatro sets, en un partido que exigió paciencia, cambios de estrategia y mucha experiencia para salir adelante.
Lo más llamativo es que esta nueva marca llega cuando muchos ya hablaban del final de su carrera. A sus 39 años, Djokovic sigue compitiendo al máximo nivel y demostrando que la edad no necesariamente marca el límite cuando el físico, la disciplina y la mentalidad siguen acompañando.
Después del encuentro, el propio serbio reconoció que no fue uno de sus partidos más cómodos. "Sobrevivir para prosperar, así es como me siento. Espero que ahora llegue la parte de prosperar", dijo tras asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo. También admitió que Safiullin logró incomodarlo desde el fondo de la cancha, algo que pocas veces ocurre.
Más allá del nuevo récord, el torneo todavía le ofrece objetivos mucho más grandes. Djokovic busca conquistar su octavo título de Wimbledon, una cifra que le permitiría igualar la marca que Roger Federer mantiene como el máximo ganador del torneo en la rama masculina.
Y hay otro número que sigue en juego. Si logra levantar el trofeo en Londres, alcanzará los 25 títulos de Grand Slam, ampliando todavía más la distancia sobre sus principales rivales históricos: Rafael Nadal, con 22, y Roger Federer, con 20.
Su regularidad también impresiona. Con este resultado, Djokovic llegó por novena edición consecutiva a los cuartos de final de Wimbledon y suma ya 17 apariciones en esa instancia a lo largo de su carrera, una muestra de la constancia que ha mantenido durante casi dos décadas en la élite del tenis.
Aunque todavía existe un récord absoluto de victorias en Wimbledon que pertenece a Martina Navratilova, con 120 triunfos, lo conseguido por Djokovic confirma que sigue ampliando un legado que parecía completo desde hace varios años.
En un deporte donde cada vez es más difícil mantenerse en la cima, Djokovic continúa encontrando formas de competir, ganar y hacer historia. Mientras nuevas generaciones buscan abrirse paso, el serbio sigue recordando que todavía tiene mucho que decir sobre la cancha.
Y si algo ha dejado claro Wimbledon este año es que escribir un nuevo capítulo en la historia del tenis sigue siendo una costumbre para Novak Djokovic.