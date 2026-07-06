Uno de ellos fue un penal de Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra y máximo goleador histórico del equipo. Los otros dos goles, que cabe destacar fueron anotados con apenas dos minutos de diferencia, fueron obra de un joven delantero que tiene todo para convertirse en una leyenda: Jude Victor William Bellingham.

Jude Bellingham, el jugador que goleó a México

Con solo 23 años, Bellingham ya es una de las máximas figuras del Real Madrid y de la Selección de Inglaterra (Fotografía: Francois Nel/Getty Images)

Si viste el partido de ayer, seguramente ya sabes de quién hablamos. No solo mantuvo un nivel constante durante todo el encuentro, sino que además fue uno de los principales responsables de la victoria de su equipo. Pero hablemos un poco más de él.

Jude Bellingham cumplió 23 años el pasado 29 de junio, lo que significa que llegó a la Copa Mundial con 22 años. El joven nació en Stourbridge, Reino Unido, y su padre también fue futbolista, aunque militó en ligas semiprofesionales hasta 2019.

Su interés por el fútbol surgió desde muy joven y, en 2019, aceptó una beca de dos años con el Birmingham City, a pesar de haber despertado el interés de algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el FC Barcelona, el FC Bayern Munich y el Manchester City FC.