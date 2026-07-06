Sin duda, es un día triste no solo para la Selección Mexicana, sino para toda una nación que veía con esperanza a un equipo capaz de avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial. Sin embargo, los jugadores se vieron rebasados por el conjunto británico que, pese a disputar casi todo el segundo tiempo con 10 jugadores, logró marcar tres goles ante los mexicanos.
Jude Bellingham, el británico que le marcó dos goles a México en apenas dos minutos
Sin duda, es un día triste no solo para la Selección Mexicana, sino para toda una nación que veía con esperanza a un equipo capaz de avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial. Sin embargo, los jugadores se vieron rebasados por el conjunto británico que, pese a disputar casi todo el segundo tiempo con 10 jugadores, logró marcar tres goles ante los mexicanos.
Uno de ellos fue un penal de Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra y máximo goleador histórico del equipo. Los otros dos goles, que cabe destacar fueron anotados con apenas dos minutos de diferencia, fueron obra de un joven delantero que tiene todo para convertirse en una leyenda: Jude Victor William Bellingham.
Jude Bellingham, el jugador que goleó a México
Si viste el partido de ayer, seguramente ya sabes de quién hablamos. No solo mantuvo un nivel constante durante todo el encuentro, sino que además fue uno de los principales responsables de la victoria de su equipo. Pero hablemos un poco más de él.
Jude Bellingham cumplió 23 años el pasado 29 de junio, lo que significa que llegó a la Copa Mundial con 22 años. El joven nació en Stourbridge, Reino Unido, y su padre también fue futbolista, aunque militó en ligas semiprofesionales hasta 2019.
Su interés por el fútbol surgió desde muy joven y, en 2019, aceptó una beca de dos años con el Birmingham City, a pesar de haber despertado el interés de algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el FC Barcelona, el FC Bayern Munich y el Manchester City FC.
Bellingham se convirtió en el jugador más joven en debutar con el Birmingham City, al hacerlo con apenas 16 años, un récord que mantuvo hasta 2025.
Fue en 2023 cuando fichó por el Real Madrid por 88.5 millones de libras. Su llegada fue triunfal, al registrar cuatro goles y tres asistencias en sus primeros tres partidos. En agosto de ese mismo año se convirtió en el primer jugador inglés en ganar el premio al Jugador del Mes de La Liga. Además, su doblete en la victoria de octubre de 2023 frente a su eterno rival, el FC Barcelona, le valió los elogios del entonces entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Un año después, en 2024, ocupó el tercer lugar en la votación del Balón de Oro, solo por detrás del ganador, Rodri, jugador del Manchester City, y de su compañero en el Real Madrid, Vinícius Jr.
Eso a nivel de clubes. Con la Selección de Inglaterra, Bellingham, quien porta el dorsal número 10, ha desempeñado un papel destacado en prácticamente todos los partidos. Desde el triunfo por 4-2 sobre Croacia en el primer encuentro de la fase de grupos hasta la victoria de ayer frente a México, donde, como ya lo mencionamos, marcó dos de los tres goles que le dieron el triunfo al conjunto británico.
Ahora lo veremos enfrentarse a otra joven promesa: Erling Haaland, quien también ha brillado al llevar a la Selección de Noruega a la grandeza, además de ser el principal responsable de eliminar a la Selección de Brasil el día de ayer, encuentro que, por cierto, marcó la despedida de Neymar Jr. del fútbol internacional.
¿Cuál de estas dos jóvenes promesas llevará a su selección a los cuartos de final?