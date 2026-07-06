Estamos en los octavos de final y, a estas alturas del torneo, cualquier error, por pequeño que sea, puede cambiar el destino de una selección. Hasta ahora hemos visto a un Cristiano Ronaldo que quizá se ha reservado sus mejores actuaciones, mientras que Lamine Yamal ha demostrado desde el inicio que llegó dispuesto a marcar la diferencia.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Ronaldo y Yamal se enfrentan, aunque probablemente sí sea la más importante. Su duelo anterior fue durante la final de la UEFA Nations League; sin embargo, el tiempo que coincidieron sobre el terreno de juego fue tan breve que pocos recuerdan ese enfrentamiento.

Cristiano Ronaldo busca mantener vivo el sueño de conquistar su primera Copa Mundial con Portugal. (Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

¿A qué hora juega Portugal vs. España?

El encuentro se llevará a cabo en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas, y podrá seguirse a partir de la 1:00 p. m.

¿Quién es el favorito para ganar?

Según algunas páginas especializadas, las probabilidades estimadas son de un 49% para que España gane el partido, un 24% para que Portugal avance a la siguiente ronda y un 27% de que el encuentro termine empatado. No obstante, al tratarse de una fase de eliminación directa, un empate llevaría el partido a tiempos extra y, de ser necesario, a una tanda de penales para definir al ganador.