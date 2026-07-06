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Deportes

España vs. Portugal: el duelo que definirá la estadía de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La Copa Mundial aún no termina y hoy veremos a un Portugal liderado por Cristiano Ronaldo frente a una España que pone sus esperanzas en Lamine Yamal. ¿Quién se llevará la victoria?
lun 06 julio 2026 10:25 AM
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España y Portugal se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. (Fotografías: Mattia Ozbot/Charlotte Wilson)

Los partidos para México ya terminaron, pero la competencia continúa y hoy nos espera un gran enfrentamiento entre la Selección de Portugal, que sigue buscando llevar a Cristiano Ronaldo a conquistar su primera Copa Mundial, y la Selección de España, encabezada por el joven Lamine Yamal, quien llegó a esta contienda con la intención de demostrar su talento y pelear por el título.

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Estamos en los octavos de final y, a estas alturas del torneo, cualquier error, por pequeño que sea, puede cambiar el destino de una selección. Hasta ahora hemos visto a un Cristiano Ronaldo que quizá se ha reservado sus mejores actuaciones, mientras que Lamine Yamal ha demostrado desde el inicio que llegó dispuesto a marcar la diferencia.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Ronaldo y Yamal se enfrentan, aunque probablemente sí sea la más importante. Su duelo anterior fue durante la final de la UEFA Nations League; sin embargo, el tiempo que coincidieron sobre el terreno de juego fue tan breve que pocos recuerdan ese enfrentamiento.

Cristiano Ronaldo busca su primera copa mundial
Cristiano Ronaldo busca mantener vivo el sueño de conquistar su primera Copa Mundial con Portugal. (Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

¿A qué hora juega Portugal vs. España?

El encuentro se llevará a cabo en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas, y podrá seguirse a partir de la 1:00 p. m.

¿Quién es el favorito para ganar?

Según algunas páginas especializadas, las probabilidades estimadas son de un 49% para que España gane el partido, un 24% para que Portugal avance a la siguiente ronda y un 27% de que el encuentro termine empatado. No obstante, al tratarse de una fase de eliminación directa, un empate llevaría el partido a tiempos extra y, de ser necesario, a una tanda de penales para definir al ganador.

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Lamine Yamal llega como una de las grandes figuras de España y uno de los jugadores más destacados del torneo. (Fotografía: Florencia Tan Jun/Getty Images)

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Las bajas probabilidades sobre Portugal apelan a las dudas que ha dejado su desempeño a lo largo del torneo. Aunque ha conseguido avanzar, su rendimiento no ha sido del todo convincente y Cristiano Ronaldo no ha brillado con la misma intensidad que su contraparte, Lionel Messi.

Podría cristiano ronaldo llegar al siguiente partido
Los pronósticos favorecen a España, pero Portugal confía en la experiencia de Cristiano Ronaldo para dar la sorpresa. (Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

Por su parte, España ha demostrado su calidad durante esta Copa del Mundo y se ha consolidado como una de las selecciones más sólidas, tanto en defensa como en ataque.

La rivalidad entre ambos países, el talento que habrá sobre el terreno de juego y el premio de avanzar a los cuartos de final convierten este compromiso en uno de los partidos más atractivos de esta ronda.

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