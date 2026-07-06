Los partidos para México ya terminaron, pero la competencia continúa y hoy nos espera un gran enfrentamiento entre la Selección de Portugal, que sigue buscando llevar a Cristiano Ronaldo a conquistar su primera Copa Mundial, y la Selección de España, encabezada por el joven Lamine Yamal, quien llegó a esta contienda con la intención de demostrar su talento y pelear por el título.
España vs. Portugal: el duelo que definirá la estadía de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026
Los partidos para México ya terminaron, pero la competencia continúa y hoy nos espera un gran enfrentamiento entre la Selección de Portugal, que sigue buscando llevar a Cristiano Ronaldo a conquistar su primera Copa Mundial, y la Selección de España, encabezada por el joven Lamine Yamal, quien llegó a esta contienda con la intención de demostrar su talento y pelear por el título.
Estamos en los octavos de final y, a estas alturas del torneo, cualquier error, por pequeño que sea, puede cambiar el destino de una selección. Hasta ahora hemos visto a un Cristiano Ronaldo que quizá se ha reservado sus mejores actuaciones, mientras que Lamine Yamal ha demostrado desde el inicio que llegó dispuesto a marcar la diferencia.
Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Ronaldo y Yamal se enfrentan, aunque probablemente sí sea la más importante. Su duelo anterior fue durante la final de la UEFA Nations League; sin embargo, el tiempo que coincidieron sobre el terreno de juego fue tan breve que pocos recuerdan ese enfrentamiento.
¿A qué hora juega Portugal vs. España?
El encuentro se llevará a cabo en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas, y podrá seguirse a partir de la 1:00 p. m.
¿Quién es el favorito para ganar?
Según algunas páginas especializadas, las probabilidades estimadas son de un 49% para que España gane el partido, un 24% para que Portugal avance a la siguiente ronda y un 27% de que el encuentro termine empatado. No obstante, al tratarse de una fase de eliminación directa, un empate llevaría el partido a tiempos extra y, de ser necesario, a una tanda de penales para definir al ganador.
Las bajas probabilidades sobre Portugal apelan a las dudas que ha dejado su desempeño a lo largo del torneo. Aunque ha conseguido avanzar, su rendimiento no ha sido del todo convincente y Cristiano Ronaldo no ha brillado con la misma intensidad que su contraparte, Lionel Messi.
Por su parte, España ha demostrado su calidad durante esta Copa del Mundo y se ha consolidado como una de las selecciones más sólidas, tanto en defensa como en ataque.
La rivalidad entre ambos países, el talento que habrá sobre el terreno de juego y el premio de avanzar a los cuartos de final convierten este compromiso en uno de los partidos más atractivos de esta ronda.