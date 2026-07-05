¡Gracias México! La Copa Mundial se despide de una histórica Selección Mexicana

La segunda mitad ofreció un escenario completamente distinto. Inglaterra sufrió la expulsión de uno de sus jugadores al inicio del complemento y tuvo que afrontar prácticamente todo el segundo tiempo con diez hombres. México adelantó líneas, tomó mayor posesión del balón y comenzó a generar oportunidades constantes en busca del empate, mientras los ingleses apostaban por mantener el orden defensivo y aprovechar cualquier espacio al contragolpe.

El Estadio Azteca fue escenario de un duelo intenso que terminó con el adiós de México al Mundial. (Fotografía: Darrian Traynor/Getty Images)

Sin embargo, cuando mejor lucía el conjunto mexicano, apareció la experiencia del capitán Harry Kane. Al minuto 60 convirtió un penal que significó el 3-1 y obligó nuevamente a México a remar contra la corriente. Pese al duro golpe, el equipo dirigido por el cuadro nacional no bajó los brazos y continuó insistiendo sobre la portería rival.

La recompensa llegó al minuto 69, cuando Raúl Jiménez transformó un penal para acercar nuevamente a México en el marcador. Con el 3-2, el cierre del partido se convirtió en un auténtico asedio sobre el arco inglés. Los minutos finales estuvieron marcados por la presión mexicana, el apoyo incesante de la afición y la resistencia de un equipo inglés que, incluso con un hombre menos, logró mantener la ventaja hasta el silbatazo final.

La Selección Mexicana se despide del torneo tras un partido lleno de emociones en la Ciudad de México. (Fotografía: Richard Pelham/Getty Images)

Con este resultado, Inglaterra clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Noruega, selección que dio una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Brasil. Para México, en cambio, la derrota representa el cierre de un Mundial en el que mostró momentos de gran nivel, pero en el que nuevamente quedó a las puertas de seguir avanzando en la fase de eliminación directa.

Aunque el resultado deja un sabor amargo, el desempeño del equipo mexicano volvió a demostrar competitividad frente a una de las principales potencias del fútbol mundial. La reacción tras verse abajo por dos goles, la capacidad para mantenerse en partido y la actitud mostrada hasta el último minuto reflejaron el carácter de un grupo que nunca dejó de luchar, pero que terminó encontrándose con la contundencia y jerarquía de una Inglaterra que supo aprovechar sus oportunidades para seguir con vida en la búsqueda del título mundial.