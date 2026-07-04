Antonelli firma el sábado perfecto en Silverstone con triunfo en el esprint y pole para el GP de Gran Bretaña

Charles Leclerc acompañará al italiano en la primera fila tras marcar el segundo mejor tiempo de la clasificación, mientras que Lewis Hamilton largará tercero ante su afición, seguido por Russell. El británico de Ferrari reconoció que la escudería italiana todavía está un paso por detrás de Mercedes, aunque destacó que la diferencia se ha reducido en las últimas carreras.

En la carrera esprint, Hamilton lideró las primeras diez vueltas, pero Antonelli aprovechó el rendimiento superior de su Mercedes para superarlo y encaminarse hacia la victoria. Lando Norris completó el podio, mientras que Russell terminó cuarto y Leclerc fue quinto.

Gracias a esos resultados, Antonelli amplió de 40 a 43 puntos su ventaja sobre Russell en el campeonato antes de la carrera principal del domingo.

Red Bull vuelve a sufrir

La clasificación volvió a reflejar los problemas de Red Bull. Isack Hadjar fue el mejor representante del equipo al clasificarse quinto, por delante de Lando Norris. Max Verstappen solo pudo ser séptimo, seguido por Oscar Piastri.

Los Racing Bulls también tuvieron una sólida actuación con Arvid Lindblad y Liam Lawson dentro del Top 10.

Entre los pilotos latinoamericanos, Gabriel Bortoleto fue el mejor ubicado con el puesto 11. Franco Colapinto partirá desde la vigésima posición y Sergio Pérez lo hará desde el lugar número 21.