Con apenas 19 años, Antonelli consiguió su quinta pole en nueve Grandes Premios esta temporada y confirmó el gran momento de Mercedes, que domina buena parte del campeonato gracias también a George Russell.
Antonelli firma el sábado perfecto en Silverstone con triunfo en el esprint y pole para el GP de Gran Bretaña
Charles Leclerc acompañará al italiano en la primera fila tras marcar el segundo mejor tiempo de la clasificación, mientras que Lewis Hamilton largará tercero ante su afición, seguido por Russell. El británico de Ferrari reconoció que la escudería italiana todavía está un paso por detrás de Mercedes, aunque destacó que la diferencia se ha reducido en las últimas carreras.
En la carrera esprint, Hamilton lideró las primeras diez vueltas, pero Antonelli aprovechó el rendimiento superior de su Mercedes para superarlo y encaminarse hacia la victoria. Lando Norris completó el podio, mientras que Russell terminó cuarto y Leclerc fue quinto.
Gracias a esos resultados, Antonelli amplió de 40 a 43 puntos su ventaja sobre Russell en el campeonato antes de la carrera principal del domingo.
Red Bull vuelve a sufrir
La clasificación volvió a reflejar los problemas de Red Bull. Isack Hadjar fue el mejor representante del equipo al clasificarse quinto, por delante de Lando Norris. Max Verstappen solo pudo ser séptimo, seguido por Oscar Piastri.
Los Racing Bulls también tuvieron una sólida actuación con Arvid Lindblad y Liam Lawson dentro del Top 10.
Entre los pilotos latinoamericanos, Gabriel Bortoleto fue el mejor ubicado con el puesto 11. Franco Colapinto partirá desde la vigésima posición y Sergio Pérez lo hará desde el lugar número 21.
Gasly pierde tres posiciones
Después de la clasificación, Pierre Gasly recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla por una infracción reglamentaria. El piloto de Alpine cayó del duodécimo al decimoquinto puesto, por lo que Nico Hülkenberg, Oliver Bearman y Carlos Sainz avanzan una posición cada uno.
Parrilla de salida actualizada
1ª fila
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
2ª fila
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
3ª fila
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
4ª fila
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
5ª fila
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
6ª fila
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
7ª fila
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
8ª fila
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
9ª fila
- Esteban Ocon (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
10ª fila
- Franco Colapinto (Alpine)
- Sergio Pérez (Cadillac)
11ª fila
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin
Actualización por penalización
Con la sanción de tres posiciones a Pierre Gasly, la parrilla definitiva queda así del puesto 11 al 15:
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hülkenberg
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz Jr.
- Pierre Gasly
El resto de las posiciones permanece sin cambios.