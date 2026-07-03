La lógica decía que Argentina avanzaría sin mayores sobresaltos, pero la realidad rápidamente nos golpeó. En uno de los partidos más emocionantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la selección albiceleste se las vio negras para conseguir el 3-2 que les dio el paso a octavos de final. El partido concluyó con una de las despedidas más duras de la contienda, Cabo Verde regresa a casa pero se lleva el cariño del mundo.
Nos despedimos de Cabo Verde, pero siempre estarán en nuestros corazones
Messi, como era de esperar, abrió el marcador y lideró como siempre, pero el verdadero protagonista de la noche fue el espíritu competitivo de una selección que llegó como debutante y terminó robándose las miradas del mundo.
Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa Mundial 2026
Sin una liga profesional consolidada, Cabo Verde llegó al Mundial como una de las selecciones con ‘menos posibilidades’. Sin embargo, en pocas semanas pasó de ser una incógnita a convertirse en "la segunda selección" de miles de aficionados alrededor del mundo.
Su histórica clasificación a la fase de eliminación directa, la primera participación mundialista de su historia, sus empates ante potencias como España y Uruguay, y el carácter mostrado en cada partido transformaron a los llamados Blue Sharks en la gran revelación del campeonato.
Diversos medios internacionales destacaron que se trata del país más pequeño que ha alcanzado una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo y uno de los mayores ejemplos recientes de cómo el talento colectivo puede desafiar las diferencias económicas y deportivas.
Frente a Argentina, esa historia estuvo cerca de escribir un capítulo todavía más extraordinario. Messi adelantó a la Albiceleste, pero Cabo Verde respondió con personalidad gracias al empate de Deroy Duarte. Cuando Lisandro Martínez parecía sentenciar el encuentro en el tiempo añadido, Lopes Cabral volvió a igualar el marcador durante la prórroga, obligando al campeón del mundo a seguir luchando. Finalmente, un desafortunado autogol de Diney Borges tras un córner servido por Messi y un cabezazo de Cristian Romero inclinó la balanza a favor de los sudamericanos en tiempo extra.
Más allá del resultado, el partido confirmó que Cabo Verde no llegó a competir desde la resistencia, sino desde la convicción. Argentina sufrió para presionar, encontró espacios reducidos y tuvo que exigirse al máximo para superar a un rival que nunca renunció a atacar.
El rostro de esa resistencia fue el veterano arquero Josimar "Vozinha", de 40 años. Ya convertido en una de las figuras más queridas del Mundial por sus actuaciones anteriores, volvió a firmar una exhibición bajo los tres palos y sostuvo con vida a su selección hasta los últimos minutos.
Tras la eliminación, el guardameta resumió el sentir de todo un país: "Jugamos de igual a igual contra el actual campeón del mundo y tuvimos oportunidades de ganar". También expresó su deseo de que esta histórica participación impulse mayores inversiones para el fútbol de Cabo Verde, un país que, según sus propias palabras, ha demostrado ser "resiliente" pese a sus limitados recursos.
Aunque el boleto a octavos quedó en manos de Argentina, la sensación que dejó el encuentro fue que el Mundial ganó mucho más que un clasificado. Cabo Verde demostró que las historias más memorables del fútbol no siempre las escriben los campeones. A veces, las firman los equipos que se atreven a competir sin complejos, que desafían todos los pronósticos y que, incluso en la derrota, consiguen conquistar al mundo.