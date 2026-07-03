Frente a Argentina, esa historia estuvo cerca de escribir un capítulo todavía más extraordinario. Messi adelantó a la Albiceleste, pero Cabo Verde respondió con personalidad gracias al empate de Deroy Duarte. Cuando Lisandro Martínez parecía sentenciar el encuentro en el tiempo añadido, Lopes Cabral volvió a igualar el marcador durante la prórroga, obligando al campeón del mundo a seguir luchando. Finalmente, un desafortunado autogol de Diney Borges tras un córner servido por Messi y un cabezazo de Cristian Romero inclinó la balanza a favor de los sudamericanos en tiempo extra.

Más allá del resultado, el partido confirmó que Cabo Verde no llegó a competir desde la resistencia, sino desde la convicción. Argentina sufrió para presionar, encontró espacios reducidos y tuvo que exigirse al máximo para superar a un rival que nunca renunció a atacar.

El marcador favoreció a Argentina, pero los aplausos también fueron para Cabo Verde. (Fotografía: Megan Briggs/Getty Images)

El rostro de esa resistencia fue el veterano arquero Josimar "Vozinha", de 40 años. Ya convertido en una de las figuras más queridas del Mundial por sus actuaciones anteriores, volvió a firmar una exhibición bajo los tres palos y sostuvo con vida a su selección hasta los últimos minutos.

Tras la eliminación, el guardameta resumió el sentir de todo un país: "Jugamos de igual a igual contra el actual campeón del mundo y tuvimos oportunidades de ganar". También expresó su deseo de que esta histórica participación impulse mayores inversiones para el fútbol de Cabo Verde, un país que, según sus propias palabras, ha demostrado ser "resiliente" pese a sus limitados recursos.

Aunque el boleto a octavos quedó en manos de Argentina, la sensación que dejó el encuentro fue que el Mundial ganó mucho más que un clasificado. Cabo Verde demostró que las historias más memorables del fútbol no siempre las escriben los campeones. A veces, las firman los equipos que se atreven a competir sin complejos, que desafían todos los pronósticos y que, incluso en la derrota, consiguen conquistar al mundo.